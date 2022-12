Blanc lascia il Psg dopo 12 anni

Le Parisien rivela che la separazione era già stata concordata dalla scorsa estate. Il sostituto sarà annunciato alla fine di gennaio

Jaean-Claude Blanc lascia il Psg per approdare a Ineos. L’ex direttore generale dei francesi ha dato le dimissioni nella giornata di oggi per approdare al colosso britannico dello sport. L’ex dirigente della Juventus lascia Parigi dopo 12 anni. Al Khelaifi e la società francese hanno salutato così l’ex dg:

“Ringraziamo sinceramente Jean-Claude per il suo fantastico contributo alla storia e al successo del Paris Saint-Germain in così tanti anni. Il Club si è sviluppato enormemente durante questo periodo. Ora siamo perfettamente posizionati per portare il Club al livello successivo che sarà consegnato dal nuovo team di gestione che sarà annunciato a tempo debito. Auguriamo a Jean-Claude ogni possibile successo per la sua prossima sfida professionale il prossimo anno. Se ne va con la nostra gratitudine e rimarrà sempre parte della nostra famiglia”.

La risposta di Blanc:

“Le ultime 12 stagioni sono state un’incredibile avventura professionale e sono orgoglioso di aver aiutato il Paris Saint-Germain a diventare la potenza sportiva internazionale che è oggi. Durante questo periodo, il Club ha vinto 53 trofei senza precedenti nelle sezioni calcio e multisport, diventando uno dei marchi premium di sport e lifestyle di maggior successo al mondo. Vorrei ringraziare personalmente il presidente e amministratore delegato del Psg Nasser Al-Khelaïfi per la sua grande leadership, la sua fiducia e amicizia. Auguro a tutta la famiglia del Psg ogni successo nella sua prossima fase”.

Le Parisien rivela che la decisione di separarsi da parte del Psg e di Blanc era già maturata la scorsa estate e si sarebbe concretizzata solo oggi. L’intenzione del club parigino sarebbe quella di evolvere il progetto e di iniziare a mettere le basi per un “Psg 2.0”. Al momento non sono noti i nomi dei possibili sostituti di Blanc ma il presidente Al Khelaifi ha già avuto diversi incontri, rivela ancora il giornale francese.

La data del possibile annuncio del nuovo dg sarà verso la fine di gennaio, quando il passaggio di Blanc ad Ineos sarà definitivo.