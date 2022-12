Benzema si ritira dalla Nazionale

L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema dice addio alla nazionale nel giorno del suo 35esimo compleanno, all’indomani della finale persa.

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, all’indomani della finale persa contro l’Argentina ai rigori, Karim Benzema ha annunciato il suo addio alla nazionale francese.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

Per Benzema si chiude un capitolo che lo ha visto non sempre protagonista: dal suo esordio nel 2007 ha segnato 37 goal in 97 presenze, ma non è mai riuscito a vincere un trofeo.

Ha infatti saltato il Mondiale del 2018 a causa della nota vicenda che lo ha riguardato con al centro Karim Benzema, che gli è costata un periodo di cinque anni lontano dalla maglia dei Bleus.

Tornato a indossarla per Euro 2020, è uscito agli ottavi di finale con la Svizzera. Doveva essere la star di Qatar 2022, ma un infortunio lo ha privato del posto. E non è più rientrato. Ora l’addio agrodolce. Il calciatore continuerà a giocare per il Real Madrid ma non sarà più disponibile per gli impegni con la propria nazionale