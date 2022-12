Endrick al Real Madrid è la trattativa più grande della storia del calcio brasiliano

Endrick passa al Real Madrid per una cifra potrebbe arrivare a 60 milioni di euro. Il Real Madrid batte la concorrenza di Barcellona, Chelsea e Psg. Il giocatore dichiara che rimmarà concentrato sul club fino al passaggio alle Meregues nel 2024

«Endrick al Real Madrid è la trattativa più grande del calcio brasiliano» parola di Leila Perreira, presidente del Palmeiras. Così il numero uno del club brasiliano annuncia il passaggio del 16enne attaccante alle Merengues. Il talento brasiliano ha impressionato dal suo arrivo nelle giovanili del Palmeiras, dove ha segnato 165 gol in 169 presenze. Il passaggio in prima squadra non è passato inosservato mettendo a segno 3 gol in 7 presenze con i grandi.

“Real Madrid C.F., Sociedade Esportiva Palmeiras, Endrick e la sua famiglia hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà unirsi al Real Madrid quando raggiungerà la maggiore età nel luglio 2024”, si legge nella nota del Real. “Fino ad allora, Endrick continuerà la sua formazione al S. E. Palmeiras. Il giocatore si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del nostro club”, conclude il club spagnolo.

Il passaggio del giocatore non sarà immediato. Per le leggi della Fifa la punta carioca potrà trasferirsi al Real solamente nel 2024. As rivela che l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 35 milioni più 25 di bonus, 60 milioni per battere la concorrenza di Barcellona, Chelsea e Psg. L’operazione è stata condotta seguendo la falsa riga del passaggio di Rodrygo, dove fu acquistato dai madrileni nel 2018 ma il passaggio avvenne nel 2019. L’affondo, rivela ancora il giornale spagnolo, sarebbe arrivato il 15 luglio. Endrick ha fatto anche la sua prima dichiarazione dopo l’ufficialità

«Finché non passerò al Real Madrid continuerò a dedicarmi al Palmeiras come ho sempre fatto, e ancora di più. Cercando di aumentare il numero di gol, di vittorie e di trofei in bacheca. Ringrazio il Palmeiras, il club del mio cuore, per avermi dato la possibilità di diventare quello che sono oggi aiutandomi a realizzare tutti i mei sogni, rispettando i miei desideri e quelli della mia famiglia».