Benzema furioso con Deschamps per averlo mandato via dal Mondiale dopo l’infortunio

Lo scrive il Daily Mail, lo conferma L’Equipe. Non è stata una decisione di comune accordo. L’attaccante del Real non ha intenzione di andare in Qatar

Il Daily Mail racconta che Karim Benzema è “furioso” con il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps perché lo ha mandato a casa dal Mondiale dopo l’infortunio alla coscia anche se in seguito ha avuto bisogno di soli tre giorni di trattamento. Tra l’altro sembra perfettamente ristabilito, visto che ha giocato ieri un’amichevole con il Real.

L’attaccante del Real Madrid non ha alcuna intenzione di andare in Qatar per la finale del Mondiale, come riportato ieri da alcuni media. Deschamps, del resto, ha fatto capire che non gradirebbe affatto il ritorno di Benzema per la finale.

Il Daily scrive:

“Karim Benzema è furioso con il manager della Francia Didier Deschamps e non ha intenzione di volare in Qatar per la finale della Coppa del Mondo. L’attaccante del Real Madrid è stato escluso dal torneo prima dell’inizio dopo aver subito un infortunio alla coscia nella loro prima sessione di allenamento a Doha. Benzema non è soddisfatto del trattamento ricevuto da parte di Deschamps, che ha mandato a casa l’attaccante dopo il suo infortunio, ed è anche infastidito dai suoi commenti fatti in conferenza stampa. Benzema ha avuto bisogno di soli tre giorni di trattamento presso la struttura di allenamento del Real Madrid prima di andare in vacanza e ha già recuperato dall’infortunio”.

E ancora:

“Si dice che Benzema non abbia alcuna intenzione di andare in finale in Qatar, nonostante sia ancora un membro registrato della squadra e sarebbe un campione del mondo se la Francia mantenesse il trofeo dal 2018. Parte della sua frustrazione con Deschamps è che secondo quanto riferito non ha lasciato il campo di sua spontanea volontà ed è stato “espulso” dal manager. Dopo aver visto che Benzema non si stava riprendendo dal suo problema muscolare, Deschamps lo avrebbe trattenuto: “Che peccato Karim che devi andartene’. Il 34enne ha sentito che Deschamps non lo voleva e ha ricevuto il messaggio”.

Nell’amichevole di ieri, scrive il Daily, Benzema non ha avvertito alcun problema fisico, è perfettamente ristabilito.

Stessa versione da L’Equipe, che scrive:

“Il Real Madrid ha dato a Karim Benzema carta bianca. Lo stato d’animo del Pallone d’Oro 2022, che ha lasciato con un infortunio al quadricipite alla gamba sinistra due giorni prima della prima partita contro l’Australia, è più insondabile. Tra lui e Didier Deschamps, che non ha ringraziato durante la presentazione del suo premio, che l’allenatore non ha mancato di notare, il rapporto non sarà mai complice, visti gli antecedenti”.

Il quotidiano francese scrive che nello spogliatoio francese nessuno sente la mancanza di Benzema.

“Ma non ha solo fan nello spogliatoio blues e l’atmosfera, secondo le testimonianze, non ha risentito della sua assenza in Qatar”.