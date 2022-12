Gli spagnoli di As: grazie, calcio. Grazie, Havertz (che hai salvato la Spagna)

“I gol di Doan e Tanaka stavano per mandarci a casa, poi è arrivato il gol di Havertz che ha portato alla vittoria della Germania contro il Costa Rica. Grazie, Kai”.

“Grazie, calcio, per essere così, per averci fatto impazzire anche se a volte vorremmo sbattertelo in faccia. Grazie per Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania, altre due partite che tengono incollati i tifosi alle tv. Grazie per quello che abbiamo, perché la combinazione dei due risultati porta alla qualificazione della Spagna agli ottavi, dove ci attende il Marocco, in una notte che verso le nove si presumeva placida. Ma non era così. I gol di Doan e Tanaka stavano per mandarci a casa, ma il gol di Havertz che ha portato alla vittoria della Germania contro il Costa Rica ci ha dato una palla in più in campionato. Grazie, Kai”.

As si scatena dopo il passaggio agli ottavi di Spagna e Giappone ai danni della Germania. Il quotidiano spagnolo descrive la serata, iniziata con calma, con Luis Enrique che ha mantenuto la parola data ed ha schierato Busquets nonostante ci fosse l’allerta per l’accumulo di cartellini gialli e per aver messo in campo Rodrigo e Gavi, che fino al giorno prima erano stati in difficoltà. L’allenatore ha fatto cinque cambi rispetto alla partita con la Germania, dimostrando, scrive As, che tutti e 26 i convocati hanno le stesse opportunità.

Segue la cronaca della partita, compreso il momento di terrore dovuto ad una giocata coi piedi di Unai Simòn, che per giocare la palla quasi la regalava a Maeda.

“Questo fa parte del prezzo che si deve pagare per lo stile che Luis Enrique considera non negoziabile, il fatto che i suoi portieri sono molto bravi con i piedi”.

Ad un certo punto la Spagna era quasi fuori dal Mondiale. Fino al gol di Havertz per la Germania.

“Spagna fuori dai Mondiali? In quel momento sì, ma tre minuti dopo no, grazie al gol di Havertz. Così pazzesche, le due partite che hanno rallegrato il giovedì sera sono state vissute come nessuno avrebbe immaginato. L’ultimo sprint della serata non ha aiutato la Spagna a rimontare, ma Havertz e Füllkrug che hanno firmato il definitivo 2-4 a favore della Germania hanno fatto scappare tutti i fantasmi. Lo spavento era passato. Il prossimo è vestito di rosso e parla marocchino”.