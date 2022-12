Germania fuori dal Mondiale, eliminata dal Giappone (e dalla Spagna)

La Nazionale di Luis Enrique perde 2-1 col Giappone e manda i tedeschi a casa per il secondo Mondiale consecutivo.

Germania fuori dal Mondiale. La caduta degli dei, ma stavolta si parla soltanto di calcio. Per il secondo Mondiale consecutivo la Germania va a casa al girone eliminatorio. Quattro anni fa, in Russia, l’allora Nazionale di Loew fu mandata a casa dalla Corea del Sud. Stavolta a eliminare i tedeschi di Flick è stato il Giappone che ha battuto in rimonta la Spagna di Luis Enrique e reso inutile la pur rocambolesca vittoria dei tedeschi sul Costa Rica per 4-2.

Di fatto, è stata la sconfitta degli spagnoli a decretare l’eliminazione della Germania che dovrà fare i conti con il secondo fallimento mondiale consecutivo (certo loro almeno ci sono andati mentre l’Italia è rimasta a casa). Un’edizione del Mondiali che in Germania ha alimentato un dibattito non solo calcistico.

Dal punto di vista del campo, tante cose non sono andate. La Germania ha perso il Mondiale nella prima partita, prima e dominata e poi persa contro il Giappone.

La Spagna non ha fatto il biscotto però la sconfitta è andata bene alla formazione di Luis Enrique che ha finito il girone al secondo posto e affronterà il Marocco e non la Croazia agli ottavi. Anche se ormai comincia a essere difficile ragionare con le vecchie gerarchie calcistiche.