Weghorst, il celebre “bobo” di Messi: «Ora conosce il mio nome, significa che ho fatto bene»

L’attaccante olandese che Messi chiamò idiota: «Ci sono stati momenti di tensione tra di noi, io volevo solo complimentarmi con lui»

È il famoso “bobo”, l’idiota secondo Messi. Parliamo di Weghorst l’attaccante del Besiktas e della Nazionale olandese protagonista dell’episodio cult dei Mondiali. L’immagine di Messi agitato e attaccabrighe ha fatto il giro del mondo, è diventato un meme. Weghorst fece tremare l’Argentina, segnò una doppietta che portò la partita ai supplementari. Le sue parole in tv sono state riprese dal Telegraaf.

Queste le sue parole:

«Darò sempre tutto in campo come ho fatto nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina. Io e Messi abbiamo combattuto e ci sono stati alcuni momenti di tensione tra di noi. Penso non abbia apprezzato ma nemmeno che sia rimasto sorpreso dai miei gesti in quella partita. Tuttavia ho molto rispetto per lui. È il migliore, o quantomeno uno dei migliori giocatori di sempre».

Weghorst spiega anche ciò che è successo con il fuoriclasse argentino dopo la partita. Poche ore dopo ha spopolato un video dove Messi ha rivolto delle parole poco carine nei confronti del suo avversario. Ne parla così Weghorst:

«Volevo fargli i complimenti dopo la partita, ma evidentemente non li voleva. Beh, lo vedo come un bel complimento che ora sappia il mio nome. Significa che ho fatto qualcosa di giusto».

