Adani: «Messi riporta Maradona dentro un campo da calcio, dribbla anche i cammelli»

Al terzo gol, splendido assist: «elargisce calcio anche a chi non sa amare, aprite il cuore e ringraziate Messi»

Al terzo gol dell’Argentina, nato da una meravigliosa azione personale di Messi sulla linea dell’out, con finta, controfinta e passaggio arretrato ad Alvarez che segna la doppietta personale, Lele Adani non si tiene più. Ecco il testuale con Stefano Bizzotto che non riesce ad arginarlo:

Incredibile, alzatevi in piedi, la dinamica del calcio è l’impensato, è il football. Solo nel genio di Messi c’è una giocata così, che riporta Maradona dentro un campo da calcio, dribbla tutti anche i cammelli del deserto e dà la palla a Julian Alvarez, questo sta facendo Messi

Slalomeggia lungo la linea laterale. Non lo prendono mai. Non lo vedono mai. Arresto, ripartenza, non c’è spazio, lo genera. Lo inventa. Dribbla tutti gli uomini, elargisce amore a tutti attraverso una palla da calcio. Questo sta facendo Messi, ridisegna i confini del suo destino, questo sta facendo, influisce su tutti Stefano, compagni, avversari, tutti quanti.

Sono gli occhi di un fuoriclasse, di un bambino che ama il calcio, lo elargisce a tutti quanti, anche a chi non sa amare, aprite il cuore e ringraziate Messi che sta giocando ancora per tutti quanti, questa è l’unica cosa da dire.