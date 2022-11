Pirlo: «Questo Napoli è più cattivo di quello di Sarri. Gioca chi merita. Può vincere la Champions»

A Diretta.it: «Ricorda il mio Milan che aveva molti giocatori offensivi. Il Napoli gioca da paura. Spalletti ha fatto un grande lavoro»

Torna a parlare Andrea Pirlo, e lo fa ai microfoni di Diretta.it. Nel video diffuso dal sito Pirlo spende dolci parole per il Napoli di Spalletti.

Non molto tempo fa aveva rilasciato delle dichiarazioni a L’Equipe sulla sua scelta di andare ad allenare in Turchia. Nonostante fosse convinto di aver fatto un buon lavoro alla Juve, l’ex centrocampista della nazionale azzurra è stato esonerato. Per lui però si è presto ripresentata la possibilità di allenare ed è andato in Turchia dove spera di avere il tempo necessario che in Italia non gli è stato concesso per costruire un progetto.

Dal campionato turco, dove allena il Karagumruk, ha rilasciato un’intervista a Diretta.it nella quale ha parlato della situazione del campionato italiano.

Sul Napoli ha Pirlo espresso complimenti ed elogi:

«Il Napoli? Lo paragono al mio Milan, quello con tanti giocatori offensivi che giocava divertendosi. Anche il Napoli di Sarri era piacevole da vedere, ma questo qui è più cattivo. Giocano da paura. Sono andati via giocatori ‘pesanti’ per la piazza e sono arrivati giocatori giovani. Sono tutti allo stesso livello e gioca chi merita. Tutto funziona ed è solo merito dell’allenatore. Spalletti ha fatto un gran lavoro».

Addirittura, secondo l’ex centrocampista ed ex allenatore della Juventus, il Napoli potrebbe arrivare fino in fondo nella massima competizione europea. Sul possibile vincitore Pirlo ha infatti dichiarato:

«Direi il City, ma anche il Napoli. Il Napoli gioca molto bene e ci può provare. Se stanno tutti bene e se tra qualche mese sarà ancora allo stesso livello dimostrato fino adesso, sarà dura per gli altri».