Van Gaal: «I tifosi fanno bene a boicottare il Mondiale in Qatar per i diritti umani»

Il CT dell’Olanda Louis Van Gaal è intervenuto nella conferenza stampa di rito pre Mondiale. Il CT oranje ha rilasciato delle dichiarazioni forti riguardanti le varie tensioni che questo Mondiale sta portando dietro. Dalla mancata tutela dei diritti umani in Qatar alle rigide regole del Paese ospitante, sono questi i nodi dietro alla grande manifestazione che inizierà domenica. Queste le parole di Van Gaal su Qatar 2022:

«Ho sempre espresso la mia opinione al riguardo. La Fifa ha dato la Coppa del Mondo al Qatar per sviluppare il paese in termini di calcio, ma penso che dovresti giocare una Coppa del Mondo in paesi con più esperienza calcistica. Inoltre, questo è un Paese molto piccolo. La mia famiglia e i miei amici hanno molte difficoltà a trovare un alloggio qui. Capisco anche che ci sono persone nei Paesi Bassi che non vogliono guardare la Coppa del mondo per motivi di diritti umani. Penso che abbiano ragione».

Van Gaal ha anche aggiunto quando il clima nella Nazione sia complicato per loro e sarà complicato combattere il calore in Qatar:

«La cosa più importante nei prossimi giorni è l’acclimatazione. Il recupero da tutti i viaggi può richiedere molta energia. Questo è ciò su cui stiamo lavorando per i primi tre giorni. Per il resto le strutture, i campi pratica, gli alberghi qui sono tutti di prim’ordine. Non potrebbe essere migliore”.