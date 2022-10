Dall’Olanda: «Il Napoli poteva segnare dieci gol all’Ajax, un’umiliazione»

Il Napoli poteva segnare dieci gol all’Ajax. Lo scrive il quotidiano AD non fa sconti all’Ajax. E anzi, non gradisce l’atteggiamento di Schreuder e Tadic.

I lancieri – così scrive il noto giornale olandese – «sono stati presi in giro in tutti i modi dal Napoli» ma il capitano della squadra e l’allenatore si sono limitati a riferire che nello spogliatoio si percepiva fortemente la rabbia – sarebbe più corretto, dal punto di vista letterale, parlare di “furia” – dei calciatori della squadra. Il tecnico ha avuto almeno la saggezza e la dignità di ammettere non che la partita di ieri è stata «indegna della storia dell’Ajax». Per il resto, ci si aspettava almeno un po’ di autocritica. Per Ad non c’è stata.