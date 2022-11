Valencia oggi eroe dell’Ecuador, nel 2016 finse un infortunio per sfuggire alla polizia – VIDEO

Aveva ricevuto un mandato d’arresto, finse un infortunio nel finale e venne inseguito dalla polizia

Enner Valencia è l’uomo del momento. Il calciatore dell’Ecuador conduce alla vittoria i suoi compagni con la doppietta nella partita inaugurale contro i padroni di casa del Qatar. Un’emozione incredibile, cui l’attaccante del Fenerbahce non è nuovo nella sua lunga carriera di giramondo: Emelec in Cile, Pachuca in Messico, poi l’avventura in Premier League con Everton e West Ham prima della nuova parentesi messicana col Tigres. Dal 2020 finisce nel tabellino dei marcatori con la maglia del Fenerbahce in Turchia. In Nazionale brilla con 38 gol e un record particolare: nel 2014 ha segnato gli ultimi 3 gol della selezione ai Mondiali in Brasile, in Qatar ha ricominciato dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.

Ma c’è un avvenimento, accaduto nel 2016, che lo ha reso sicuramente noto alle cronache ben prima delle reti segnate oggi con la Nazionale dell’Ecuador, quando fu protagonista di un vero e proprio inseguimento a bordo campo da parte della polizia. È il 6 ottobre, l’attaccante, allora all’Everton era stato accusato di non aver pagato gli alimenti alla sua ex-moglie per la figlia di 5 anni. Motivo per cui il giorno prima della gara, mentre si stava allenando per la partita, aveva ricevuto un mandato d’arresto. Notizia che aveva lasciato senza parole l’intera federazione. Nonostante tutto, Valencia scese in campo all’Atahualpa di Quito con la sua nazionale.

Nel finale del match, per evitare l’arresto, simulò un grave infortunio facendosi portare fuori dal campo e direttamente in ospedale con tanto di agenti che lo inseguivano sulla pista di atletica dello stadio

Ecuador kick off the World Cup today. Here’s their captain Enner Valencia faking an injury to avoid getting arrested over £13k of unpaid child support. The former Everton striker was driven away on a stretcher while 13 policemen gave chase. pic.twitter.com/oNCfKMbj6t — The Upshot (@UpshotTowers) November 20, 2022