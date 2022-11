Qatar-Ecuador 0-2 all’intervallo, Orsato e Irrati protagonisti

Come riporta Opta è la prima volta che il 1° gol di un’edizione dei Mondiali è arrivato su calcio di rigore

Sono trascorsi solo i primi 45 minuti della prima partita dei Mondiali in Qatar eppure arrivano già le prime statistiche. Innanzitutto il primo gol realizzato da Valencia su rigore segna un primato, come riporta Opta, essendo la prima volta che il gol inaugurale arriva su rigore

1 – Questa è la prima volta che il 1° gol di un’edizione dei Mondiali è arrivato su calcio di rigore. Dischetto.#Qatar2022 #QatarWorldCup #Mondiali2022 pic.twitter.com/xxVQjmspeG — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 20, 2022

Piccolo primato anche per l’arbitro italiano, Daniele Orsato, in Qatar-Ecuador. È il primo arbitro della storia a fischiare un rigore contro il Paese ospitante di un Mondiale alla sua prima partita nel torneo. È vero infatti che una precedente statistica di Opta ricorda che in nessuna delle precedenti edizioni dei Mondiali, la nazionale ospitante ha perso la gara d’esordio

Al 15′ Valencia viene atterrato dal portiere Al Sheeb che viene ammonito.

22 – Nessuna delle precedenti 22 nazioni che hanno ospitato i Mondiali ha perso all’esordio nel torneo (16V, 6N). Anticipazione.#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/kOwilcJUaH — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 20, 2022

Il gol annullato in Qatar-Ecuador

Al 3 minuti era già stato annullato un gol all’Ecuador dal Var. Parte bene il Qatar che gioca con la consueta divisa granata, ma l’Ecuador passa al 3′ con Valencia che insacca dopo una papera di Al Sheeb. Irrati al Var annulla per fuorigioco

Le polemiche sui Mondiali

Ricordiamo che ai Mondiali si discute molto della decisione del Qatar di vietare la vendita di birre.

Con “un brusco voltafaccia”, scrive il Nyt, “i funzionari del Qatar hanno deciso che l’unico alcol in vendita negli stadi durante il mese di Coppa del Mondo sarà analcolico”.

La decisione è confermata da un funzionario della Coppa del Mondo che non vuole essere nominato.

Ecco cosa ha scritto il Telegraph.

“Beh, è imbarazzante…”. Ed è tutto qui il commento di Budweiser. Tradotto in comunicazione aziendale – considerato che il birrificio americano è uno sponsor da 75 milioni di dollari per la Fifa e che normalmente non fiata – significa “casino”. Sta per scoppiare un casino commerciale. In attesa che accada però il caso “birra” è già scoppiato politicamente in faccia alla Fifa. Il Telegraph scrive – con un editoriale di Sam Wallace – che Infantino non ci ha capito niente, e che soprattutto ha perso le redini del Mondiale. Comanda il Qatar, con tutto ciò che ne consegue.