Tensione diplomatica in Qatar: “La Germania firmerà l’accordo sul gas con la fascia arcobaleno?”

La Faz racconta le turbolenze provocate dalla ministra Faeser ai Mondiali. I qatarini sono irritati, le aziende tedesche preoccupate

Chiamalo calcio. I Mondiali, e soprattutto le polemiche per la fascia arcobaleno in difesa dei diritti Lgbtq+, hanno provocato una crisi diplomatica tra il Qatar e la Germania. Ne scrive la Faz. Dire “ne scrive” è riduttivo. È l’apertura del quotidiano tedesco. Con la foto della ministro dell’Interno e dello Sport Nancy Faeser che ha provocato non poche turbolenze indossando la fascia arcobaleno in tribuna per la partita tra Germania e Giappone.

La Faz scrive che martedì è stato firmato un accordo tra il Qatar e la Germania per la fornitura a lungo termine di gas naturale liquefatto definita dalla Faz “materia prima molto ambita”.

Il ministro dell’Energia del Qatar Saad al-Kaabi ha elogiato le relazioni. Ha descritto l’accordo come “una dimostrazione concreta” dell'”impegno del Qatar nei confronti dei tedeschi. Abbiamo buoni rapporti con le aziende tedesche e con il governo tedesco”.

Ma – scrive la Faz:

il tono amichevole del ministro dell’Energia, che è anche un uomo d’affari, non si addice molto all’umore del Qatar.

La Faz scrive di irritazione del Qatar per le continue polemiche e critiche nei confronti del Paese che ospita il Mondiale.

La grande benevolenza e fiducia che c’è stata negli ultimi anni nei confronti della Germania, sembra essere rapidamente svanita. Le relazioni bilaterali sono in una fase delicata.

Lo stato d’animo nella capitale del Qatar è ben rappresentato da una feroce battuta che si sta diffondendo tra i qatarini: “Vediamo se i tedeschi indossano una fascia colorata al braccio quando firmano l’accordo sul gas”.

La battuta sul bracciale è anche un riferimento alla recente apparizione del ministro dell’Interno tedesco Nancy Faeser. Ha provocato danni diplomatici in Qatar, come emerge da molte conversazioni. Tra i rappresentanti delle imprese tedesche c’è preoccupazione che il cattivo clima politico possa influire sugli affari.

Prosegue la Faz:

La Faeser in tribuna con la fascia “One Love” è l’ultimo episodio di una frattura che parte da lontano.

C’era irritazione ancor prima che il ministro dell’Interno, responsabile anche dello sport, mettesse piede sul suolo qatariota. La sua visita è avvenuta in un momento in cui l’umore a Doha si stava spostando a causa delle critiche dall’estero sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla repressione della comunità LGBTQ+.

L’emiro Tamim bin Hamad Al Thani lo ha chiarito in un discorso pochi giorni prima della prima visita di Faeser: le critiche inizialmente costruttive sono state inizialmente considerate “in buona fede”. Fino a quando il suo paese non si è trovato di fronte a una vera e propria “campagna” farcita di invenzioni e “doppi standard”.

La Faeser non è ben vista in Qatar a causa delle sue frasi sul Qatar e anche sulle garanzie per gli omosessuali ai Mondiali. Le cancellerie hanno dovuto lavorare non poco per consentire la visita che ha rischiato di essere annullata. Il mantra dei qatarini è:

tutti sono i benvenuti in Qatar, nessuno deve temere per la propria incolumità, si chiede solo di rispettare la cultura del paese ospitante.

A Doha – conclude la Faz – l’impressione è che Faeser fosse più interessata al pubblico tedesco. “Il governo era molto infastidito dal fatto che il ministro fosse molto più accomodante ed educato nelle riunioni che nelle sue apparizioni pubbliche”, ha detto una fonte vicina al governo. Devi fare il contrario se vuoi davvero ottenere qualcosa.