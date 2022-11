La Federcalcio tedesca: «Proibirci di indossare la fascia è come tapparci la bocca»

Su Twitter: «Volevamo dare l’esempio, non era un messaggio politico. I diritti umani non sono negoziabili: dovrebbe essere ovvia, ma non lo è ancora»

Niente fascia arcobaleno, ma il resto sì, a partire dalla punta delle scarpe passando per le applicazioni arcobaleno sulle magliette da riscaldamento. La Federazione tedesca attua una singolare protesta contro la Fifa, che ha bandito la fascia One Love al Mondiale in Qatar pena ritorsioni sportive non meglio specificate che dovrebbero consistere in ammonizioni a chi la indossa.

La Federazione ha espresso su Twitter la sua posizione, con due tweet in cui accusano la Fifa di aver tappato la bocca alla Nazionale.

“Con la nostra fascia da capitano volevamo dare l’esempio dei valori che viviamo in Nazionale: diversità e rispetto reciproco. Fare rumore insieme ad altre nazioni. Non si trattava di un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili, questa dovrebbe essere una cosa ovvia, purtroppo invece non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Proibirci di indossare la fascia è come chiuderci la bocca. La nostra posizione è ancora valida”.

Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 1/2 pic.twitter.com/v9ngfv0ShW — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber leider immer noch nicht. Deshalb ist uns diese Botschaft so wichtig. Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht. 2/2 — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022