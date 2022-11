Sarri: «Campionato ancora aperto, almeno che il Napoli non continui così»

A Sky: «La classifica a questo punto della stagione ha valore zero e per il momento non la guardiamo»

Si scherza nel salotto di Sky all’arrivo del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria col Monza: «Le abbiamo fatto tanti complimenti»

«Solo perché sapevi che ero in ascolto»

Vittoria importante

«A livello mentale questa era la partita più difficile perché avevamo speso tante energie mentali e fisiche nel derby. Infatti la prima mezz’ora abbiamo sofferto. Poi ne siamo venuti fuori e siamo andati a vincere. La classifica a questo punto della stagione ha valore zero e per il momento non la guardiamo. Ci dà speranza che abbiamo vinto in una situazione in cui l’anno scorso abbiamo avuto difficoltà»

Immobile voleva giocare prima

«Non sapeva che avevo un solo slot e a venti minuti dalla fine non lo gioco per nessuno perché potevo avere un infortunio»

Cosa hai detto all’intervallo ai giocatori

«A livello tattico ho solo detto che eravamo a metà strada tra il terzo e il quinto, sotto altri punti di vista ho detto che dovevamo tirare fuori umiltà perché il Monza è una squadra che palleggia e bisogna accettare che a volte ti mettano in difficoltà»

Su Romeno

«È andato in campo anche a 16 però non ne parlo volentieri perché è in crescita, sta lavorando bene e mi sembra un momento della carriera in cui meno se ne parla e meglio è. Deve continuare a lavorare e non sentirsi un calciatore perché ha fatto un gol, però la testa ce l’ha»

Questa Lazio è una grande squadra?

«Le potenzialità le porta via il vento se non si esprimono. Ha potenzialità ma non le ha espresse al 100%»

Su Juve-Lazio

«In questo momento è solo una gara importante, la 15esima di campionato. Pensare che sia una partita più che importante mi sembra un’esagerazione. Ci sono ancora 23 partite da giocare e tutto può succedere, almeno che il Napoli non continui così e allora non ci sono più problemi per nessuno»