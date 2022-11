Qatar 2022, Lloris: «La fascia arcobaleno? Rispetto le regole della Fifa»

Lloris: «Dobbiamo rispettare le regole anche se ci sono diverse cause che vanno sostenute».

Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Australia di Qatar 2022. Domani i campioni del Mondo in carica scenderanno in campo nella prima partita del Gruppo contro l’Australia. Le due squadre si sono già incrociate nella scorsa edizione quando vinse la Francia per 1-0 grazie ad una rete, su calcio di rigore, di Antoine Griezmann. Queste le parole di Lloris su Qatar 2022:

La fascia arcobaleno: «Non la indosserò. La Fifa organizza la competizione e noi giochiamo. Preferisco rispettare le regole anche se ci sono diverse cause che vanno sostenute».

Il ruolo di Mbappé: «Ha confermato tutte le speranze riposte in lui, è difficile definire i suoi limiti. Ha voglia di fare e aiutare la squadra».

Differenze col 2018: «All’epoca c’erano tante incognite. Sta a noi confermarci, ci sono tante squadre con la nostra stessa ambizione. »

Leader dopo il forfait di Benzema: «È un duro colpo, ne riconosciamo l’importanza ma dobbiamo prepararci e mettere da parte la tristezza. La spina dorsale è composta da giocatori esperti, i giovani sono tranquilli».

Lloris sull’Australia: «Squadra forte, dovremo stare attenti soprattutto sui calci piazzati. Bisognerà avere ritmo e presenza sotto porta. Saremo noi ad avere il possesso».