Qatar 2022. Oggi in campo l’Inghilterra e il big match Olanda-Senegal

Seconda giornata del mondiale in Qatar, si completano i gironi A e B. In campo Kane, Koulibaly e Van Djik, McKennie e Bale. Diversi giocatori della Seria A e della Premier in campo.

Archiviata la partita inaugurale del torneo con la pessima prestazione della squadra qatariota e gli spalti semi vuoti già durante il secondo tempo, il mondiale in Qatar volta pagina e guarda alle stelle internazionali oggi in campo.

Si inizia alle 14 con l’esordio dei Leoni inglesi su Rai2. Kane e compagni sfidano per la prima volta in assoluto l’Iran concentrato più sulle vicende interne al paese che sul torneo. Southgate si affida al collaudato 4-2-3-1, Trippier più di Alexander-Arnold con Shaw sugli esterni, poi Stone e Maguire. In mediana il talento del Borussia Dortmund Bellingham affiancato da Rice, dietro il capitano il trio Foden, Mount e Sterling pronto a dare spettacolo. Alcuni media inglesi però danno in vantaggio Saka su Foden.

Carlos Queiroz, ct dell’Iran, schiera la stella del Porto Taremi. Amiri regista della squadra, dietro Hosseini e Mohammadi centrali di difesa. Il capitano Hajsafi ha dichiarato che tutta la squadra è vicina alle manifestazione che si tengono fra le strade di Teheran. Una partita, quella delle 14, rilevante più per i temi politici che per lo spettacolo.

Alle 17 il big match di giornata. Gli Orange di Van Gaal sono chiamati a battere il Senegal orfano di Sadio Manè. Per il Senegal c’è Dia (attaccante della Salernitana) e Ballo-Tourè (difensore del Milan), presente Koulibaly. Tra le fila degli Orange, Janssen e Bergwijn sono chiamati a non far sentire la mancanza di Depay. In campo anche Dumfries e uno fra Koopmeiners e De Roon.

Si chiude alle 20 con Stati Uniti-Galles. La chiamata di venerdì del presidente Biden ha incoraggiato il team Usa chiedendo anche di affidarsi alle stelle internazionali come Pulisic e McKennie. Anche Dest (terzino del Milan) dovrebbe partire dall’inizio. C’e tanta curiosità anche per Timothy Weah, figlio dell’ex attaccante del Milan.

Invece il C.t. Page si affida all’esperienza dei veterani Bale e Ramsey. In campo anche Ampadu dello Spezia accanto all’ex juventino.