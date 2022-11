Qatar 2022: l’Arabia Saudita rimonta l’Argentina, sta vincendo 2-1 (VIDEO)

Con due splendide reti i sauditi ribaltano la partita dopo essere andati in svantaggio a causa di un rigore regalato all’Albiceleste

Clamoroso ciò che sta accadendo nella partita tra Argentina e Arabia Saudita a Qatar 2022. All’inizio del secondo tempo, sul risultato di 1-0 per l’Argentina, i sauditi sono riusciti a ribaltare la partita. Due gol incredibili che portano in vantaggio l’Arabia Saudita a Qatar 2022.

Un Argentina che non è scesa in campo nella seconda frazione di gioco. Splendida rete con un diagonale di sinistro di Al Shehri L’azione nasce da una palla persa a metà campo da Messi. L’assist è di Al-Birakan. Al minuto 53 arriva anche il raddoppio dei sauditi con Al-Dawsar con un tiro dal limite dell’area di rigore che trafigge Martinez e concede il secondo gol all’Arabia Saudita.

L’Arabia sta battendo 2-1 l’Argentina di Messi. Il dio del calcio si è ribellato a un rigore assurdo regalato all’Argentina. Nel secondo tempo uno-due arabo prima con Al-Shehri e poi la perla di Al Dwsari.

Fa ancora discutere il metro di giudizio utilizzato in questo Mondiale Qatar 2022. Dopo un calcio di rigore assegnato ieri durante la partita tra Iran e Inghilterra, questa mattina nella partita tra Argentina e Arabia Saudita ne è stato assegnato un altro molto discutibile. Al minuto 6 del primo tempo, su calcio d’angolo, il difensore saudita abbraccia (neanche tanto) Paredes in area di rigore che cade a terra. Quell’abbraccio è il minimo sindacale nel calcio, almeno fino a questi Mondiali. L’arbitro infatti non se ne accorge. Il Var lo richiama dopo un minuto abbondante e lui obbedisce e assegna il calcio di rigore all’Argentina.

Sul pallone si presenta il capitano, forse il più atteso di questo Qatar 2022, Lionel Messi che non sbaglia il calcio di rigore e firma il vantaggio Albiceleste. Il gol di Messi è il 92esimo nella sua storia con l’Argentina. L’ Albiceleste è tra le favorite assolute alla vittoria finale e nel secondo tempo proverà a chiudere la partita. Molto bene anche l’Arabia Saudita che è riuscita comunque ad esprimere un buon gioco seppur in balia della grande tecnica degli avversari.