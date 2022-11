La contabilità creativa del Qatar: 67.000 spettatori in uno stadio (semivuoto) da 60.000

I dati ufficiali dei paganti risultano gonfiati a dismisura, ci sono anche problemi con l’app della biglietteria

Secondo i dati ufficiali degli organizzatori del Mondiale in Qatar, allo stadio Al Thumama di Doha per assistere a Olanda-Senegal erano 41.721 spettatori. Peccato che in tv lo stadio sembrava per larghi tratti vuoto e che lo stesso impianto ha una capacità ufficiale di 40.000 persone.

Tra le molte cose che non vanno ai Mondiali c’è anche “la contabilità creativa” degli organizzatori. Un po’ come quando si andava in piazza a protestare in centomila e “per la Questura” erano sempre un terzo.

Nasser Al Khater, l’amministratore delegato del controverso torneo, ha dichiarato domenica che il Qatar è stato “preso dalla febbre del calcio” dopo la partita inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador allo stadio Al-Bayt di Al Khor. Nonostante le sue affermazioni, l’Al-Bayt Stadium nel secondo tempo era praticamente vuoto.

La Fifa non ha capito immediatamente che c’erano problemi con l’app della biglietteria, problemi che si sono verificati sia per Inghilterra-Iran che per Senegal-Olanda.

In ogni caso il dato dei paganti di Qatar-Ecuador è stato di oltre 67.000, quando la guida dei media che afferma che la capacità è di 60.000 spettatori.

La Fifa afferma che sono stati venduti quasi tre milioni di biglietti per il torneo.