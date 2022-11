Qatar 2022, la nostra Top 11

Il Mondiale è iniziato ed andiamo ad analizzare la nostra Top 11 della competizione più importante al Mondo.

Qatar 2022 è iniziato, tante squadre si affrontano per portare a casa il trofeo più ambito al Mondo. Tanti campioni partecipano alla contesa e questa è la nostra Top 11 dei giocatori di Qatar 2022:

Top 11 Qatar 2022

Portiere: Thibaut Courtois (Belgio)

Il portiere dei diavoli rossi è uno dei portieri più in vista nel panorama calcistico europeo. Fresco di vittoria della Uefa Champions League con il suo Real Madrid, vuole portarsi a casa anche il Mondiale. Courtois ha vinto anche il premio come miglior portiere del Mondiale nel 2018 quando il suo Belgio arrivò terzo. Sarà lui ad occupare la nostra immaginaria porta.

Terzino Destro: Achraf Hakimi (Marocco)

Il terzino del PSG si affaccia per la prima volta in carriera al Mondiale. L’ex Inter e Real Madrid è sicuramente tra i terzini più forti nel panorama calcistico attuale e i numeri sono dalla sua parte. Dopo un’ottima stagione all’Inter nel 2020/21, dove ha anche vinto lo scudetto, è passato al PSG e questa è la sua seconda stagione tra le fila dei parigini. Per lui sono ben 14 gol in poco più di 100 presenze con le maglie dei club. Hakimi è dotato di grande corsa e fiuto del gol. Non andrà lontanissimo con il Marocco ma sicuramente è uno dei giocatori da tenere d’occhio.

Difensori Centrali: Marquinhos e Rudiger (Brasile e Germania)

I due centrali rispettivamente del PSG e del Real Madrid sono senza dubbio i difensori centrali più forti nel torneo. Negli ultimi anni si sono contraddistinti per il loro ottimo senso della posizione e della pulizia degli interventi che hanno fatto vincere le loro squadre. Marquinhos è un punto fermo della difesa del PSG e del Brasile dove ha vinto quasi tutto nella sua carriera. Rudiger ha vinto nel 2021 la Uefa Champions League con il Chelsea e nell’ultima sessione di calciomercato è passato al Real Madrid a parametro zero.

Terzino Sinistro: Theo Hernandez (Francia)

Un treno. Così si potrebbe spiegare il terzino del Milan e della Francia Theo Hernandez. Le sue ultime stagioni al Milan lo hanno fatto diventare un punto cardine anche della Francia che si affida a lui sull’out di sinistra. Dotato di grande corsa ed inserimento, sarà uno dei protagonisti assoluti di questo Mondiale anche grazie alla grande squadra di cui dispone Deschamps.

Centrocampo

Centrocampisti: De Bruyne, Bellingham , Modric (Belgio, Inghilterra, Croazia)

Il nostro centrocampo non potevano mancare i 3 sopracitati. De Bruyne è da tempo uno dei giocatori più forti nel panorama mondiale e nel Manchester United fa la differenza come pochi. Nel Mondiale 2018 è arrivato terzo con il Belgio ma quest’anno può seriamente contendere la vittoria finale vista anche la maturità che ha raggiunto sul campo. Jude Bellingham è un altro dei prodigi lanciati dal Borussia Dortmund. Il centrocampista inglese si è già fatto notare con la sua prestazione contro l’Iran lunedì e può trascinare l’Inghilterra alla vittoria. Bellingham è un classico centrocampista box to box dotato di grande tecnica e forza fisica, bravo sia quando bisogna attaccare che quando si deve difendere. Luka Modric è il vice campione del Mondo con la Croazia nel 2018. Il centrocampista croato ha vinto il Pallone d’Oro nella stessa annata dell’ultimo Mondiale con le sue giocate, dimostrandosi un punto cardine del Real Madrid e della Croazia. In questo Mondiale, seppur sarà difficile ripetere il cammino di 4 anni fa, proverà ad essere determinante per la sua Nazionale di cui è il capitano. Con il Real Madrid vince ogni anno tutto quello che si può vincere ed è ancora uno dei centrocampisti più forti al Mondo.

Attacco

Ala Destra: Lionel Messi (Argentina)

L’ultimo tentativo di Leo Messi per cercare di vincere, a 35 anni e mezzo, l’unico grande trofeo che manca nella sua fantastica bacheca: la coppa del Mondo. Nonostante la sconfitta contro l’Arabia Saudita l’Argentina è ancora in corsa per il trofeo finale. Lionel Messi è chiamato a mettere in mostra tutte le sue doti per aiutare la sua Nazionale a vincere il trofeo che manca ormai dal 1986 quando c’era Maradona. Messi ha già vinto tutto con il club e la Coppa del Mondo sarebbe la ciliegina sulla torta nella sua gloriosa carriera.

Ala Sinistra: Mbappè (Francia)

Kylian Mbappè è stato l’enfant prodige nella vittoria del Mondiale nel 2018. Arriva con tante pressioni addosso visto il suo status come uno dei più forti al mondo. Nonostante i recenti fallimenti con il PSG in campo europeo Mbappè può prendere per mano la Francia (come ha già fatto nel 2018) e condurla alla vittoria finale. Non è un’utopia dato che ieri ha già iniziato benissimo il percorso a Qatar 2022 con uno dei gol nella vittoria contro l’Australia per 4-1.

Punta Centrale: Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Nonostante tutti i recenti avvenimenti con il Manchester United Cristiano Ronaldo non si può discutere. Il talento del lusitano è sotto gli occhi di tutti ed è un tipo di giocatore che è a suo agio quando la pressione aumenta. Seppur non sia quello di 4 anni fa Cristiano Ronaldo ha sempre risposto presente quando il Portogallo ha avuto bisogno di lui. I numeri parlano chiaro: capocannoniere ad Euro 2020 con 5 gol e miglior marcatore della storia del Portogallo con 117 gol. Entra anche lui nella Top 11 di Qatar 2022. Sarà anche il suo ultimo Mondiale, dove ha detto che se vincerà sarà anche disposto a ritirarsi: «Se vinco il Mondiale in finale contro l’Argentina di Messi e segno il gol decisivo smetto subito»