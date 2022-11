Maxi recuperi per Qatar 2022, ma i minuti giocati sono solo 55

Il dato scioccante è che i minuti effettivamente giocati sono gli stessi del Mondiale di 4 anni fa.

I maxi recuperi visti nelle partite in Qatar dovrebbero sbarcare a che in Serie A. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che i Mondiali 2022 diverranno molto probabilmente linea-guida anche per la Serie A. Dal giorno della ripresa del campionato, il 4 gennaio, potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione nel calcio di come lo conosciamo adesso. Si potrà vedere sui nostri campi quel che sta accadendo nelle sfide della rassegna iridata: tempi addizionali che sfiorano – o superano – i 10′. La decisione era già nell’aria dopo che Pierluigi Collina, membro apicale dell’IFAB ha più volte dichiarato che le partite ormai hanno un tempo effettivo di gioco molto basso.

I maxi recuperi faranno bene al calcio?

Dall’inizio della grande competizione mondiale abbiamo visto come i minuti di recuperi siano stati tra i più vari dai 14’+13′ di recupero per Inghilterra-Iran è anche vero che Orsato in Qatar-Ecuador si è limitato a 5’+5′. Collina aveva già spiegato questa decisione in tempi non sospetti durante una trasmissione su Youtube con Calciatori Brutti. Queste le sue parole:

«Una delle cose di cui stiamo parlando è proprio il fatto se non valga la pena che tutte le partite abbiano la stessa durata. Se oggi guardi le statistiche vedi che ci sono squadre che giocano 52 minuti, altre che ne giocano 43 e altre ancora 58. Se sommi tutti questi tempi in un campionato la differenza diventa grande. Un’altra cosa su cui fare una riflessione è: io spettatore pago un biglietto, allo stadio fisicamente, o a casa in PPV, per vedere 90 minuti di calcio ma ne vedo di giocato 44, 45, 46. Metà del prezzo del mio biglietto va in tempo non giocato. La maggior parte delle perdite di tempo arriva con le rimesse laterali o i calci di rinvio. »

Quanto si sta effettivamente giocando in questo Mondiale?

In un recente studio di La Repubblica troviamo come, alla fine, il tempo di gioco effettivo nonostante i maxi recuperi sia sempre lo stesso. Il dato scioccante riporta come i minuti effettivamente giocati siano gli stessi del Mondiale di 4 anni fa. I minuti giocati sono 55 esattamente gli stessi della passata edizione. Staremo a vedere se queste novità potranno effettivamente cambiare il calcio.