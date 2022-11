Qatar 2022, la Fifa vieta la maglia alla Danimarca in favore dei diritti umani

Il direttore generale della Federcalcio danese Jakob Jansen: «Le maglie sono state vietate dalla Fifa. È deplorevole»

La Fifa ha deciso, la Danimarca non potrà indossare ai prossimi Mondiali in Qatar la maglia che aveva ideato per protestare contro il mancato rispetto dei diritti umani in Qatar. La notizia è stata annunciata dal direttore generale della Federcalcio danese Jakob Jansen all’agenzia di stampa Ritzau. Queste le sue parole:

«Oggi abbiamo ricevuto un messaggio dalla Fifa. Le magliette da allenamento con cui i nostri giocatori si sarebbero allenati, dove ci sarebbe scritto ‘diritti umani per tutti’, sono state respinte per motivi tecnici, il che è deplorevole. Riteniamo che il messaggio ‘diritti umani per tutti’ sia universale e non un appello politico, ma qualcosa che tutti possono sostenere»

La Fifa ha rifiutato di commentare la decisione e mette in chiaro il proprio regolamento sulle divise da gioco che prevede il divieto di pubblicare slogan, dichiarazioni o immagini religiosi nelle divise da gioco, quindi non ha potuto far passare la maglia della Danimarca.

La maglia proposta in questione, realizzata dallo sponsor tecnico Hummel, prevedeva una divisa di colore nero senza alcuna scritta fatta per tutelare i diritti umani.

Amnesty International ha subito preso posizione, dichiarando: «Non capiamo perché la Fifa respinga questa importante iniziativa della DBU (nome della Federcalcio danese).»