Mondiali 2022, programma e orari di tutte le partite

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 si giocherà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar. Sarà la 22a edizione della competizione, la prima giocata nel mondo arabo. Vi parteciperanno 32 squadre, suddivise in gironi per la prima fase,

Sarà il secondo Mondiale senza la Nazionale italiana, ma riserverà comunque tante emozioni per i tifosi considerando l’elevato numero di calciatori presenti che militano nella nostra Serie A

La partita inaugurale dei Mondiali 2022 sarà Senegal-Olanda che si disputerà all’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane. Tutte le 64 partite saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro.

Programma e orari (per l’Italia) di tutte le partite dei Mondiali 2022

Domenica 20 novembre

Ore 17:00, Qatar-Ecuador

Lunedì 21 novembre

Ore 14:00 Inghilterra-Iran

Ore 17:00 Senegal-Olanda

Ore 20:00 Usa-Galles

Martedì 22 novembre

Ore 11:00 Argentina-Arabia Saudita

Ore 14:00 Danimarca-Tunisia

Ore 17:00 Messico-Polonia

Ore 20:00 Francia-Australia

Mercoledì 23 novembre

Ore 11:00 Marocco-Croazia

Ore 14:00 Germania-Giappone

Ore 17:00 Spagna-Costa Rica

Ore 20:00 Belgio-Canada

Giovedì 24 novembre

Ore 11:00 Svizzera-Camerun

Ore 14:00 Uruguay-Corea del Sud

Ore 17:00 Portogallo-Ghana

Ore 20:00 Brasile-Serbia

Venerdì 25 novembre

Ore 11:00 Galles-Iran

Ore 14:00 Qatar-Senegal

Ore 17:00 Olanda-Ecuador

Ore 20:00 Inghilterra-Usa

Sabato 26 novembre

Ore 11:00 Tunisia-Australia

Ore 14:00 Polonia-Arabia Saudita

Ore 17:00 Francia-Danimarca

Ore 20:00 Argentina-Messico

Domenica 27 novembre

Ore 11:00 Giappone-Costa Rica

Ore 14:00 Belgio-Marocco

Ore 17:00 Croazia-Canada

Ore 20:00 Spagna-Germania

Lunedì 28 novembre

Ore 11:00 Camerun-Serbia

Ore 14:00 Corea del Sud-Ghana

Ore 17:00 Brasile-Svizzera

Ore 20:00 Portogallo-Uruguay

Martedì 29 novembre

Ore 16:00 Qatar-Olanda

Ore 16:00 Ecuador-Senegal

Ore 20:00 Iran-Usa

Ore 20:00 Galles-Inghilterra

Mercoledì 30 novembre

Ore 16:00 Tunisia-Francia

Ore 16:00 Australia-Danimarca

Ore 20:00 Corea del Sud-Messico

Ore 20:00 Polonia-Argentina

Giovedì 1 dicembre

Ore 16:00 Canada-Marocco

Ore 16:00 Croazia-Belgio

Ore 20:00 Costa Rica-Germania

Ore 20:00 Giappone-Spagna

Venerdì 2 dicembre

Ore 16:00 Corea del Sud-Portogallo

Ore 16:00 Uruguay-Ghana

Ore 20:00 Camerun-Brasile

Ore 20:00 Serbia-Svizzera

OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 dicembre

Ore 16:00 1A-2B

Ore 20:00 1C-2D

Domenica 4 dicembre

Ore 16:00 1D-2C

Ore 20:00 1B-2A

Lunedì 5 dicembre

Ore 16:00 1G-2H

Ore 20:00 1E-2F

Martedì 6 dicembre

Ore 16:00 1F-2E

Ore 20:00 1H-2G

QUARTI DI FINALE

Venerdì 9 dicembre

(1) Ore 16:00 1E/2F-1G/2H

(2) Ore 20:00 1A/2B-1C/2D

Sabato 10 dicembre

(3) Ore 16:00 1F/2E-1H/2G

(4) Ore 20:00 1B/2A-1D/2C

SEMIFINALI

Martedì 13 dicembre

(1) Ore 20:00, QF1-QF2

Mercoledì 14 dicembre

(2) Ore 20:00, QF3-QF4

FINALE TERZO POSTO

Sabato 17 dicembre

Ore 20:00, Perdente SF1-Perdente SF2

FINALE

Domenica 18 dicembre

Ore 20:00, Vincente SF1-Vincente SF2