Qatar 2022, i tifosi: «il mio coniglio mangia insalata migliore di questa che costa 9 sterline»

Il reportage del giornalista del Sun tra gli stand gastronomici: c’è anche un piatto estremamente deprimente di nachos da 4 sterline e 60

Lo standard del cibo di Qatar 2022 è stato criticato in un articolo del Sun: per un’insalata si arriva a spendere fino a 9 sterline. Le immagini pubblicate mostrano il disagio dei tifosi che parteciperanno al Mondiale. I tifosi di tutto il Mondo non hanno apprezzato i prezzi e la qualità del cibo proposta loro negli stand adiacenti agli stadi. Sono attese circa 40mila persone da tutto il mondo. È meglio che non vengano a stomaco vuoto perché è probabile che rimarranno delusi.

Martin Lipton, giornalista del Sun, ha fatto un giro al fan park ed è rimasto sbalordito da quello che c’è in serbo per i tifosi:

«Se sei interessato a rimanere in salute durante Qatar 2022, un’insalata greca, che non sembra esattamente molto appetitosa, ti costerà 9 sterline. C’è anche un piatto estremamente deprimente di nachos con una quantità media di guacamole distillata da una bottiglia di plastica, che costa circa 4 sterline e 60. Il menù messicano non finisce qui, ci sono anche quesadillas di pollo che costano 8 sterline, lo stesso prezzo di una pizza ai peperoni. »

Alcuni tifosi sui social hanno anche aggiunto: «Se vai in Qatar per questo spettacolo, meriti di essere derubato. Il mio coniglio mangia insalata migliore di questa».