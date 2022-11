Qatar 2022, calendario delle gare della Germania

Tutti gli orari e gli appuntamenti in tv per le partite della Germania ai Mondiali Qatar 2022

Come ben noto, tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. Le gare saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai Uno o Rai Due, a seconda del caso, oltre che in alta qualità su Rai 4K, senza dimenticare lo streaming con l’app di Raiplay. Ecco quindi le date delle partite dell’Albiceleste e, tra parentesi, l’indicazione del canale tv.

Calendario della Germania ai Mondiali Qatar 2022

La Germania ha giocato 16 partite da quando l’Inghilterra li ha eliminati dall’Europeo. In questo Mondiale Qatar 2022 vuole dimostrare che non sta perdendo l’aura che ha a lungo tenuto sulla scena mondiale. Il compito di Hansi Flick è quello di trasformarli in una squadra vincente che può riscattarsi dopo l’imbarazzo di essere i campioni del mondo in carica che sono finiti in fondo al loro gruppo nel 2018. La Germania vuole dimostrare che essere tornata.

Muller. A 33 anni, forse questa sarà l’ultima possibilità del veterano di superare quota 10 gol in Coppa del Mondo. Miller, infatti, è attualmente all’8° posto tra i marcatori di tutti i tempi ai Mondiali (dal 1930 al 2018) e ha l’occasione in Qatar di alzare ulteriormente il proprio rendimento, superando “leggende” del calcio come l’ungherese Sandor Kocsis e il suo connazionale Jurgen Klisman (11 gol a testa)

FASE A GIRONI

Mercoledì 23 novembre

Ore 14:00 Germania-Giappone (Rai Due)

Domenica 27 novembre

Ore 20:00 Spagna-Germania (Rai Uno)

Giovedì 1 dicembre

Ore 20:00 Costa Rica-Germania (Rai Due)