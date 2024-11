Napoli, trauma distorsivo alla spalla sinistra per Gollini

Lo ha subito nell’allenamento di ieri. Olivera ha svolto metà seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo

Il Napoli prepara il match contro la Roma di domenica. Gollini oggi non si è allenato a causa di un trauma distorsivo alla spalla sinistra accusato nell’allenamento di ieri. Olivera è vicino al recupero: per lui metà allenamento in gruppo e metà allenamento personalizzato in campo.

Napoli, Olivera si avvia al rientro

Il report del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Gollini non si è allenato per un trauma distorsivo alla spalla sinistra, subìto nell’allenamento di ieri. Olivera ha svolto metà seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo”.

Calzona ritrova la parola prima di Napoli-Roma. Oggi alle 13 la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli in vista della partita casalinga contro la Roma, in programma sabato alle ore 18. Il Napoli deve ritornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Empoli. Quello con la squadra di De Rossi è uno scontro diretto per l’Europa.

Non è una conferenza stampa prepartita. Però questo non vuol dire che non si possano fare delle conferenza stampa prima della partita. Una conferenza stampa di mid-term. Calzona voleva parlare con i giornalisti.

Cinque partite alla fine. Momento della stagione complicato. L’ambiente è pesante, immaginiamo le sollecitazioni. In questi giorni la percezioni che ci possa essere la reazione del gruppo?

«Finora avevamo creato sempre tanto, subendo, ma il risultato di Empoli ci ha detto abbiamo avuto anche problemi offensivi, l’ho fatto presente ai ragazzi che erano molto abbattuti, ma abbiamo il dovere di lavorare sul campo e cercare di migliorare e finire il campionato nel miglior modo, lo dobbiamo alla città. Gli allenamenti sono andati bene, siamo partiti sottotono ma era prevedibile, siamo cresciuti, oggi ho visto che è tornato anche l’entusiasmo giusto. Dobbiamo prenderci le responsabilità, sono qui per questo, per primo devo prendermela, poi loro vanno in campo e spero che venga fuori l’orgoglio, giochiamo contro una squadra con un’ottima condizione, sta facendo benissimo, hanno vinto anche ieri e mi aspetto una grande gara per motivazioni ed orgoglio».

ilnapolista © riproduzione riservata