Mané non sarà in Qatar, ma il Senegal lo lascia in lista… per gratitudine 

Secondo L’Observateur è un riconoscimento per aver contribuito alla vittoria in Coppa d’Africa e alla qualificazione al Mondiale. Il Senegal avrà 25 giocatori

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport (che riprende L’Observateur), il Senegal ha deciso di non sostituire Sadio Mané e di giocare il Mondiale con 25 giocatori. Mané, infortunato, si è operato ieri a Innsbruck: dovrà rimanere fuori dal campo tra i 3 e i 5 mesi.

Il ct del Senegal, Aliou Cissé, ha deciso di tenere comunque Mané in lista, anche se in Qatar non ci andrà. La decisione arriva per una sorta di riconoscenza verso il giocatore che ha contribuito alla vittoria del Senegal in Coppa d’Africa e la qualificazione al Mondiale, appunto.

“I tre motivi, secondo il quotidiano locale L’Observateur, che avrebbero spinto Cissé, dopo una riunione con il presidente della federcalcio locale e il Ministro dello Sport, a lasciare in lista Manè sarebbero i seguenti: 1) testimoniargli la gratitudine per quanto fatto nell’ultimo anno, ovvero aver trascinato il Senegal alla vittoria dell’ultima Coppa d’Africa lo scorso febbraio in Camerun e averlo qualificato al Mondiale negli spareggi con l’Egitto. 2) Permettergli di infilarsi una medaglia al collo in caso di podio in Qatar. 3) Essere eleggibile per eventuali premi in denaro qualora i Leoni facessero strada al Mondiale”.

Il Senegal ha molta qualità nella sua squadra e anche senza Mané può ancora schierare un forte undici iniziale con un centrocampo di Premier League formato da Idrissa Gueye, Nampalys Mendy e Cheikhou Kouyate, insieme a Koulibaly in difesa e Edouard Mendy in porta. Resta una Nazionale temibile, in grado di passare il Gruppo A del Mondiale.