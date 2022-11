Mondiali Qatar 2022, i programmi Rai (ci sarà il Circolo dei Mondiali)

Tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai.

Alla vigilia dei Mondiali Qatar 2022 la Rai, official broadcaster italiana della competizione, ha ufficializzato il palinsesto dei suoi canali. Tutte le 64 partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD.

Le telecamere saranno oltre 34 il numero più alto mai utilizzato. Dalla partita inaugurale Qatar-Ecuador, domenica 20 novembre, fino alla finalissima di dome­nica 18 dicembre, Rai Radio1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio tutta la Coppa del Mondo di calcio di Qatar 2022.

Il team Mondiale Rai sarà coordinato da Donatella Scarnati.

I telecronisti saranno Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Da­rio Di Gennaro e Alberto Rimedio, in compagnia di Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio e Sebino Nela.

Quattro gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi.

Il Circolo dei Mondiali

Dopo il successo del Circolo degli anelli alle Olimpiadi di Tokyo, ecco “Il Circolo dei Mondiali”.

Ogni sera, dopo la partita delle 20, Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi, ovvero il trio de “Il Circolo dei Mondiali”.

Come al solito, il format della trasmissione prevede un mix tra l’approfondimento tecnico, il commento e l’intrattenimento.

Tutto il Mondiale minuto per minuto

Otto i radiocronisti con il com­mento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serrasia su Radio 1 Sport, l'emittente tematica digitale, che su Rai Radio1.

Otto i radiocronisti con il com­mento tecnico di Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serrasia su Radio 1 Sport, l’emittente tematica digitale, che su Rai Radio1.

Dal lunedì al venerdì, dalle 22.05 alle 23.00, andrà in onda Torcida Mundial. A condurre Filippo Corsini e Guido Ardone. Per la parte musicale ci sarà Max De Tomassi.

La Coppa del Mondo di calcio godrà della massima visibilità su RaiPlay che, oltre a ospitare le dirette delle partite, avrà anche una sezione dedicata all’on demand dove poter vedere highlights.

Per ognuno dei 29 giorni nel corso dei quali si svilupperà la Coppa del Mondo 2022 i telespet­tatori Rai, sintonizzandosi sul canale 48 del Digitale Terrestre di Rai News24, o collegandosi al sito rainews.it, avranno la possibilità di trovare gli highlights delle partite, le interviste, i contenuti esclusivi di un’offerta che non è mai stata così ricca in chiave Mondiale di calcio. Non solo: ogni giorno, nei tradizionali appuntamenti con Sport24, in palinsesto alle 12.30 e alle 19.30, uno spa­zio di quindici minuti sarà dedicato esclusivamente alla Coppa del Mondo.