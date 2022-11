Pique e il suo addio, Xavi: «mai avuto problemi con lui»

L’allenatore: «Non c’è niente di personale, è solo una questione calcistica». Domani dovrebbe giocare viste le tante assenze

Un finale inatteso di una grande carriera. Dopo la sua recente decisione di lasciare il calcio giocato, Gerard Pique si appresta a scendere in campo nel suo Camp Nou per l’ultima volta.

Ad alimentare le sue possibilità di iniziare dall’inizio il match contro l’Almeria sono le dichiarazioni rilasciate da Xavi, riportate dal Mundo Deportivo, e la lista dei convocati. L’assenza di Koundé, a causa di un sovraccarico muscolare, spalanca letteralmente le porte all’ex difensore della nazionale spagnola. Certe anche le indisponibilità di Araujo e Sergi Roberto, l’attenzione sarà tutta per lo storico difensore blaugrana e su questo sua ultima presenza contro l’Almeria.

Su Pique è intervenuto più volte in conferenza stampa l’amico e allenatore Xavi:

“Niente da rimproverargli. Non c’è niente di personale, è solo una questione calcistica. Non ho problemi con Gerard, ha aggiunto e se continuasse sarei felicissimo. Forse anche per i discorsi abbiamo avuto in estate”

L’allenatore del Barcellona ha anche elogiato il suo quasi ex giocatore con termini come “coraggioso”, “competitiva”, “vincitore” o “intelligente”, un chiaro segnale dell’enorme considerazione che ha l’ambiente per un uomo che ha dato tutto per i colori blaugrana.

Oggi El Paìs ha scritto così di lui:

Piqué è un imprenditore formidabile almeno quanto è stato un grandissimo difensore. Ha saputo sfruttare ogni singola opportunità che il calcio gli ha offerto. Impossibile dissociare Piqué dal marchio Piqué, costruito da un calciatore che non usa il calcio per assicurarsi risparmi, affittare appartamenti e investire su ristoranti dalla dubbia cucina fusion, scriveva ancora El Paìs.