Piqué, fulmine a ciel sereno: si ritira con effetto immediato – VIDEO

Sabato Piqué giocherà l’ultima partita al Camp Nou. Dopo Barça-Inter, As scrisse che Xavi avrebbe fatto cadere proprio la testa del capitano

Un fulmine a ciel (non proprio) sereno scuote il mondo Barcellona: il capitano Gerard Piqué ha annunciato con un video pubblicato sui social il suo ritiro dal calcio giocato, e con effetto immediato. Sabato giocherà l’ultima partita in blaugrana al Camp Nou, dopodiché appenderà gli scarpini al chiodo. Dopo 25 anni con la maglia del Barça, la sua decisione è quella di non vestirne altre. Una bandiera del nostro tempo.

Piqué, nel video pubblicato su Twitter (che trovate di seguito) ricorda che «tutti parlano di lui, da settimane… forse da mesi», ma che lui era rimasto in silenzio. Ma poi mette da parte le polemiche ed esprime tutta la soddisfazione possibile per una grande carriera, in cui ha vinto da protagonista tutto quello che c’era da vincere, dai Mondiali agli Europei passando per la Champions. È stato simbolo della sua squadra del cuore. Ed è stato per anni uno dei difensori centrali migliori in circolazione.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Quel che fa riflettere è che poco qualche settimana fa il noto quotidiano As scrisse che la testa di Piqué sarebbe stata, dopo la sconfitta con l’Inter, la prima a cadere, visto che Xavi considerava il numero 3 del Barcellona quale principale responsabile dei gol subiti coi nerazzurri. Non è chiaro se il logoramento dei rapporti col tecnico o con l’ambiente abbia potuto avere una qualche influenza nella decisione del difensore. Di sicuro, il Barcellona perde – e nel bel mezzo della stagione – un punto di riferimento storico.