Cosa sarebbe successo se Kane e la sua federazione avessero avuto il fegato di disubbidire? Finora solo gli iraniani hanno infranto il conformismo

Patetica l’Inghilterra che si inginocchia contro il razzismo e china il capo sulla fascia (Repubblica)

Il gesto fatto dagli inglesi prima della partita contro l’Iran, di inginocchiarsi in campo contro il razzismo è patetico dopo l’abbandono della fascia arcobaleno. Lo scrive Gianni Riotta su La Repubblica. Si riferisce al caso che ha riempito la giornata di ieri: la Fifa ha detto no alla proposta di sette nazionali impegnate ai Mondiali in Qatar di indossare la fascia One Love, contro le discriminazioni. E le nazionali, con i rispettivi capitani, hanno semplicemente calato la testa. A partire dall’Inghilterra.

Riotta scrive:

“Alla vigilia della partita, i bianchi leoni di Inghilterra avevano ruggito, diffondendo foto del fiero Capitan Kane con la fascia One Love e i colori LGBTQ. Altre europee giuravano a loro volta di schierarsi contro l’oppressione degli omosessuali in Qatar, salvo poi, quando la zelante Fifa ha minacciato cartellino giallo contro chi indossasse l’insegna non ufficiale, ritirarsi a gambe levate. In Iran si muore per la libertà, come in Ucraina, in Russia e Cina si finisce in

galera ma gli assi del calcio non rischiano un’ammonizione. Se Kane e la sua federazione avessero avuto il fegato di disubbidire, cosa sarebbe successo? Davvero l’arbitro brasiliano Raphael Claus sarebbe stato così servile con i capi? E se gli altri team avessero seguito l’esempio, la Fifa avrebbe espulso gli assi migliori, davanti a miliardi di telespettatori? Il coraggio morale, diceva il senatore Bob Kennedy, è la virtù più rara, ieri, davanti a rischi gravosi, gli iraniani, in campo e fuori, ne han dato prova, gli inglesi no, e l’inginocchiarsi

contro la violenza razzista è sembrato stavolta patetico”.

Riotta conclude:

“A Londra i tabloid mugugnano ancora perché la Bbc ha boicottato la cerimonia di apertura, parata degli uomini forti del Medio Oriente, i danesi promettono ora una maglia speciale per le vittime dell’odio, ma fin qui solo gli iraniani, musulmani sciiti nel regno sunnita, con gravi prezzi da pagare al ritorno, hanno infranto il conformismo”.