Ndombele non va ai Mondiali, Deschamps lo lascia a casa

L’ex centrocampista del Real Madrid Guti ha pesantemente criticato Karim Benzema durante la trasmissione spagnola El Chiringuito. L’attacco di Guti nei confronti di Benzema è dettato dai recenti infortuni del numero 9 delle merengues che, a detta dell’ex giocatore, sono dettati dal non voler rischiare di perdere il prossimo Mondiale con la Francia. Queste le parole di Guti:

“Sinceramente non lo capisco. Vedo Messi giocare per il PSG, vedo Lewandowski giocare per il Barcellona e quasi tutti i giocatori. Questo fa parte del potenziale rischio di non poter andare al Mondiale. Devi prendere i rischi. Non puoi deludere la tua squadra. È chiaro che nessun giocatore vuole saltare il Mondiale, ma il suo club viene prima. Distorcono la concorrenza”.

Karim Benzema ha saltato già ben sei partite di campionato in questa stagione a causa di infortuni muscolari. Difficile che Benzema sarà disponibile per la trasferta del Real Madrid a Cadice giovedì. Il motivo ufficiale: problemi muscolari. Secondo i media spagnoli se non ci fosse il Mondiale a poche settimane Benzema sarebbe stato disponibile per giocare.