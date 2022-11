Guti attacca Benzema: “Il club viene prima delle Nazionale”

Guti al Chiringuito: “Devi prendere dei rischi. Messi e Lewandowski giocano per i loro club, perché Benzema non lo fa?”

L’ex centrocampista del Real Madrid Guti ha pesantemente criticato Karim Benzema durante la trasmissione spagnola El Chiringuito. L’attacco di Guti nei confronti di Benzema è dettato dai recenti infortuni del numero 9 delle merengues che, a detta dell’ex giocatore, sono dettati dal non voler rischiare di perdere il prossimo Mondiale con la Francia. Queste le parole di Guti:

“Sinceramente non lo capisco. Vedo Messi giocare per il PSG, vedo Lewandowski giocare per il Barcellona e quasi tutti i giocatori. Questo fa parte del potenziale rischio di non poter andare al Mondiale. Devi prendere i rischi. Non puoi deludere la tua squadra. È chiaro che nessun giocatore vuole saltare il Mondiale, ma il suo club viene prima. Distorcono la concorrenza”

Karim Benzema ha saltato già ben sei partite di campionato in questa stagione a causa di infortuni muscolari. Difficile che Benzema sarà disponibile per la trasferta del Real Madrid a Cadice giovedì. Il motivo ufficiale: problemi muscolari. Secondo i media spagnoli se non ci fosse il Mondiale a poche settimane Benzema sarebbe stato disponibile per giocare.

L’ex centrocampista Guti ha vestito la maglia dal 1995 al 2010 e ha giocato per il club un totale di 542 partite ufficiali (77 gol, 93 assist). Ha vinto tre volte la Champions League con il Real ed è stato campione di Spagna cinque volte.