Mondiali Qatar, La Fifa autorizza le bandiere arcobaleno all’interno degli stadi

Lo scrive The Indipendent. I tifosi non saranno più fermati dal personale di sicurezza. La Fifa ha inviato una nota alle Nazionali

Secondo quanto scrive The Indipendent, la Fifa ha garantito alle federazioni nazionali che sarà consentito esporre le bandiere arcobaleno all’interno degli stadi in cui si stanno svolgendo i Mondiali in Qatar. L’organo presieduto da Infantino avrebbe inviato alle Federazioni una nota che assicura la possibilità di portare all’interno degli stadi i colori arcobaleno come sostegno ai diritti umani. Ci sarebbe la garanzia da parte del Comitato di sicurezza a non sequestrarle più. Questo in seguito alle proteste di tanti che si sono visti spogliare dei colori arcobaleno indossati durante le partite dei Mondiali in Qatar.

“Alle federazioni della Coppa del Mondo è stato detto dalla Fifa che la bandiera arcobaleno “non sarà vietata” negli stadi per le prossime partite e che il Qatar ha dato all’organo di governo rassicurazioni sulla questione dopo una serie di incidenti culminati con la squadra capitani di sette federazioni Uefa che non hanno potuto indossare la fascia One Love. I colori arcobaleno sono diventati uno dei punti di tensione del torneo, poiché tanti giocatori, funzionari e tifosi vogliono compiere un gesto di solidarietà nei confronti della comunità Lgbtq+ contro le leggi e la cultura del Qatar sull’omosessualità”.

Ad alcuni tifosi e giornalisti sono stati confiscati capi di abbigliamento con colori arcobaleno da parte della sicurezza presente all’interno degli stadi.

“All’Independent sono stati raccontati casi in cui i tifosi gallesi indossavano semplicemente i colori del paese – rosso, giallo, bianco e verde – e sono stati costretti a toglierseli. Diverse federazioni hanno sollevato la questione con la Fifa, dato che era stato detto in anticipo che sarebbe stata una Coppa del Mondo aperta, e l’organo di governo globale ha ora inviato una nota alle federazioni che ha ricevuto assicurazioni dal Comitato per le operazioni di sicurezza e protezione del torneo che gli oggetti arcobaleno non saranno più confiscati”.