Mondiali, Anguissa convocato dal Camerun

Il centrocampista del Napoli non era stato convocato con la Nazionale del Camerun, per le ultime amichevoli dei settembre contro Uzbekistan e Corea del Sud

Il Camerun che è stata inserita in un girone di ferro nei prossimi Mondiali in Qatar, contro Brasile, Serbia e Svizzera, ha diramato questa sera la lista dei calciatori convocati.

Tra i calciatori scelti per tenere testa agli avversari, c’è anche Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli non era stato convocato con la Nazionale del Camerun, per le ultime amichevoli dei settembre contro Uzbekistan e Corea del Sud.

Questo pomeriggio aveva fatto notizia il video in cui si vedeva che la Nazionale africana si era rivolta a un aiuto speciale, un aiuto divino: il cosiddetto “Papa del calcio“. Questa curiosa figura ha pregato per il successo dei Leoni Indomabili.