Mondiale in Qatar: giornalista fermato perché indossa maglietta Lgbtq+

Le polemiche sul mondiale in Qatar aumentano giorno dopo giorno. Allo stadio Al Rayyan, le guardie di sicurezza hanno fermato un giornalista mentre provava ad entrare. L’accusa rivolta al giornalista è stata quella di indossare una maglietta Lgbtq+, per la precisione una t-shirt con al centro un pallone circondato dai colori dell’arcobaleno. Chiarissimo il riferimento all’omosessualità.

Le Parisien riporta la vicenda accaduta a Grant Wahl, giornalista freelance americano, poco prima del match tra Stati Uniti e Galles. Wahl, nel tentativo di entrare allo stadio, si è sentito dire dalle guardie «Devi cambiarti la maglietta, non è permesso».

Su Twitter è lo stesso Wahl ha raccontare l’accaduto e aggiunge anche che, poco dopo essere stato fermato, un altro agente di sicurezza gli si è avvicinato e ha provato a sequestrare il suo cellulare. Il giornalista ha raccontato si essere stato fermato per più di mezz’ora. Le guardie hanno spiegato che quella maglietta fosse proibita perché “politica”. «Puoi rendere le cose più facili, togliti la maglietta» sarebbero state le parole degli agenti.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5

— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022