Messi: «Guardiola ha fatto del male al calcio… tutti hanno provato a copiarlo»

A Movistar Universo Valdano: «Ha fatto sembrare semplice tutto ciò che abbiamo fatto. Ho incontrato tanti aspiranti Guardiola»

Lionel Messi ha rilasciato un’intervista al programma Movistar Universo Valdano in cui ha ricordato alcuni dei momenti trascorsi a Barcellona con Pep Guardiola e Luis Enrique. Di Guardiola Messi ha detto che ha fatto del male al calcio perché ha fatto sembrare così facili le cose messe in pratica, che poi tutti hanno provato in qualche modo a copiarlo.

“Guardiola ha fatto del male al calcio perché ha fatto sembrare semplice tutto ciò che abbiamo fatto. Così tutti hanno provato a copiarlo. Dopo quegli anni ho incontrato tanti aspiranti Guardiola e mi sono reso conto di quello che abbiamo fatto. Pep ha qualcosa di speciale nel preparare le partite, nel guardarle, analizzarle…”.

Messi ha parlato anche del suo rapporto con Luis Enrique, svelando una discussione avuta con lui il primo anno.

“Abbiamo avuto una discussione il primo anno, al ritorno dall’Argentina dopo le vacanze di Natale. Poi abbiamo mantenuto una relazione spettacolare fino all’ultimo giorno, quando ha deciso di andarsene. Gli abbiamo chiesto di restare, stavamo bene e non volevamo che se ne andasse”.