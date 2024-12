Samantha de Grenet: «Ho dovuto lasciare Pippo Inzaghi per non ritrovarmi con un cesto di lumache in testa»

Al CorSera: «Francesco Totti? Non ci sono stata a letto. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori»

Samantha de Grenet intervistata dal Corriere della Sera. Una delle prime show girl italiane, inizia la sua carriera nella moda. “Unica italiana con Carla Bruni a sfilare per Versace quando lui era il re Mida delle top model“, ricorda il Corriere.

De Grenet: «Totti mi ha corteggiata, ma dopo Filippo non volevo altri calciatori»

Gli amori celebri quanto hanno influito sulla sua popolarità?

«In realtà, Leonardo Pieraccioni arriva quando già facevo i programmi per giovani di Italia 1, Jammin, 8mm, Candida Camera Show… Avevo già le copertine e i paparazzi arrivavano anche se andavo al mare da sola. È stato un grande amore, durato più di tre anni, abbiamo convissuto. Lo amavo così tanto che ho rifiutato proposte di cinema per il terrore che qualcuno dicesse che stavo con lui per interesse. Col senno di poi, sono stata una scema. E ho rifiutato i programmi di calcio quando stavo con Pippo Inzaghi: sia mai che qualcuno pensasse che fossi aiutata».

Mentre stavate insieme, Pieraccioni scrisse il libro «Trent’anni, alta, mora». Il suo identikit. Com’era quella Samantha?

«Giovane, leggerissima. Innamorata pazza. Però stavo con un uomo simpatico da matti che, come tutti i grandi comici, aveva un lato malinconico che non mostrava a tutti».

Perché finisce?

«Era il momento sbagliato. Io volevo un figlio ed ero anche pronta a lasciare tutto, che poi è quello che ho fatto dopo, pensando erroneamente che rientrare in tv sarebbe stato facile».

E con Inzaghi?

«Un’infatuazione pazzesca. L’ho respinto per un sacco di tempo e, quando si è stancato di corteggiarmi, mi sono accorta che mi mancavano le nostre telefonate. L’ho recuperato. Ma, come temevo, era il giovane campione che non voleva una storia seria. L’ho dovuto lasciare, per non ritrovarmi con un cesto di lumache in testa».

Francesco Totti?

«Ne ho parlato di recente in tv da Monica Setta e si è scatenato l’inferno: dire che “ci siamo frequentati” non significa che ci sono stata a letto. Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori».

