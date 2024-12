Napoli, anche a Oriali Di Lorenzo ha ribadito che vuole andare via (Tuttosport)

Dopo Conte, anche Oriali ha provato a convincere il capitano del Napoli “ma nella testa del terzino, in questo momento, c’è più una partenza che una permanenza”

Il destino di Di Lorenzo sembra segnato. Il capitano del Napoli ha perso fiducia nel club e vuole andare via. Niente lo fa muovere dalla posizione presa, né l’arrivo di Conte, né la chiamata del futuro allenatore azzurro e nemmeno quattro chiacchiere con il probabile futuro team manager del Napoli, Gabriele Oriali (fedelissimo di Conte). Sul capitano del Napoli c’è forte la Juventus di Giuntoli. Lo scrive Tuttosport.

Di Lorenzo non cambia idea: vuole andare via da Napoli

Scrive Tuttosport:

E ora è il turno dello staff di Conte, il cui imminente arrivo non pare però sufficiente a smuovere Di Lorenzo dal

la posizione presa dopo aver incassato un vero e proprio attestato di sfiducia. Nella giornata di ieri pare essersi mosso anche Oriali, destinato al ruolo di team manager nel Napoli che sta nascendo, ma nella testa del terzino destro, in questo momento, c’è più una partenza che una permanenza nella società con cui lo scorso anno aveva firmato un rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029.

Ricucire lo strappo con il capitano è per Conte una priorità (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione dopo le ultime notizie circolate sul Napoli. Ormai su Conte si attende solo l’ufficialità. L’allenatore ha già programmato i prossimi passi del Napoli per iniziare al meglio la prossima stagione. Le priorità riguardano quindi Di Lorenzo, il sostituto di Osimhen e il rinnovo di Kvara. Lo riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport. La parole di Massimo Ugolini:

«Le priorità, i primi tre passi di Conte da allenatore del Napoli aspettando l’ufficialità. De Laurentiis in vacanza a Ibiza. I primi tre passi, sostituto di Osimhen, il nigeriano lascerà Napoli e bisognerà trovare un attaccante di pari livello. Secondo passo il rinnovo di Kvara. Jugeli ha rilasciato un’intervista e ha detto che ci sarebbe un’offerta del Psg. L’interesse del Psg potrebbe rendere più complicata la trattativa. Il terzo passo è il faccia a faccia con Di Lorenzo. Il suo agente ha detto che è pronto a lasciare Napoli, si aspettava un trattamento diverso. Conte l’ha detto, Di Lorenzo è incedibile e bisogna ricucire questo strappo. Bisogna puntellare queste tre situazioni».

