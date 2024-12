Il Napoli punterà su Caprile. Meret ai saluti? (Kiss Kiss Napoli)

Da Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli punterà su Caprile. Dopo l’esperienza vissuta ad Empoli, il classe 2001 tornerà alla base”

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il prossimo allenatore del Napoli (leggi Antonio Conte) punterà su Caprile. Il portiere di proprietà del club di De Laurentiis ha giocato in questa stagione in prestito all’Empoli. Anche grazie al suo prezioso contributo i toscani sono riusciti a salvarsi e a rimanere in Serie A. Nella prossima stagione, Caprile tornerà “a casa” dove difenderà i pali del Napoli. Questo potrebbe significare l’addio di Meret.

Caprile ritorna a Napoli, il club punta su di lui

Nonostante diverse voci confermano che Meret per Conte è incedibile, la società potrebbe comunque puntare su Caprile. Per Radio Kiss Kiss Napoli non ci sono dubbi:

+++ ESCLUSIVA: il Napoli punterà su Caprile. Dopo l’esperienza vissuta ad Empoli, il classe 2001 tornerà alla base +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) May 30, 2024

Gli insostituibili di Conte sono otto: c’è anche Meret (Sky)

Antonio Conte diventerà il nuovo allenatore del Napoli, salvo clamorose sorprese. Sky Sport con Ugolini ha riportato quali dovrebbero essere i punti fermi tra gli azzurri del nuovo tecnico, in vista della prossima stagione.

Per Conte Di Lorenzo è insostituibile. Come lui, altri sette: Meret, Rahamani, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvara e Raspadori. Su questa base, ritenuta di primo livello, bisognerà lavorare. Per tornare ai livelli di un anno fa. Una flessione certificata dai numeri che ha compromesso l’intera stagione. In questo senso anche il rinnovo di Meret, contratto in scadenza tra un anno, sarà un passaggio fondamentale.

Il Napoli vorrebbe scambiare Meret con Skorupski (Gazzetta)

Il Napoli dovrà ricostruirsi dopo la stagione post-scudetto decisamente fallimentare. Il ds Manna sta iniziando a conoscere e valutare le prime modifiche da apportare alla squadra. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Il quotidiano riporta:

Arriveranno almeno due difensori, due centrocampisti, un nuovo centravanti e un attaccante di movimento. Poi, però, occhio alle occasioni.

Ci sono diverse situazioni ancora aperte e in continua evoluzione. Una è quella che riguarda Alex Meret, per cui è scattato il rinnovo automatico fino al 2025. Martedì, giorno di insediamento di Manna a Castel Volturno, è arrivato anche Andrea Pastorello, un membro dell’entourage del portiere. Alex piace al Bologna e gli azzurri potrebbero provare lo scambio con Skorupski, pronto a fare da chioccia a Caprile.

