Barcellona, Messi rivela le tensioni con Luis Enrique

Inizialmente il loro rapporto è stato complicato, lo ha confermato anche il ct della Spagna: «Ho dovuto gestirlo in un momento di grande tensione»

In un intervista rilasciata presso Movistar+ il calciatore argentino Leo Messi ha svelato un retroscena di quando era al Barcellona su un suo allenatore. Messi ha affermato che il primo anno con Luis Enrique è stato difficile e i due non hanno avuto subito un buon rapporto. Queste le parole di Messi sull allenatore Luis Enrique:

«Tornavo dall’Argentina dopo le vacanze e giocavamo il 2 o il 3 gennaio ed abbiamo avuto una discussione che durò per un po’. Alla fine, però, io e Luis Enrique abbiamo avuto un bellissimo rapporto e fui uno dei primi a dirgli di non andare via. »

Anche Luis Enrique ha ammesso che il primo periodo con Messi è stato complicato, in un’intervista a Radio Catalunya ha dichiarato:

«Il primo anno da allenatore del Barcellona ho avuto alcuni problemi con Leo perché dovevo gestirlo in un momento particolare, grande tensione. Oggi, invece, non posso che parlare in maniera meravigliosa di Messi. All’inizio della mia terza stagione alla guida dei blaugrana informai la dirigenza del club di trovare un sostituto, perché non avevo più nulla da dare alla squadra. Ho preferito lasciare, perché ero veramente stanco e avevo bisogno di cambiare aria, ma soprattutto di riposarmi un po’»