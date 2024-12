“Diego Vive”: la mostra di Maradona a cui il Napoli ha vietato l’utilizzo delle immagini (Repubblica)

La rabbia dei cinque figli nelle parole di Maradona Jr: «Hanno cercato di boicottarci. Purtroppo il Napoli interagisce con un millantatore»

Ieri due eventi in memoria e onore di Diego Armando Maradona, uno presenziato dai figli, l’altro dal suo ex manager. Nel mezzo il Napoli che non ha concesso i diritti per usufruire del materiale azzurro in ricordo di Maradona alla mostra “Diego Vive”. Ne scrive Repubblica,

L’ennesima puntata dello sfruttamento economico di Maradona

Scrive Repubblica:

“S’è trattato dell’ennesima puntata della partita a scacchi sullo sfruttamento economico della sua immagine, contesa tra la variegata famiglia di Dieguito (5 figli, nati da tre relazioni diverse) e l’ex manager Stefano Ceci. Gli uni contro l’altro armati e viceversa, ma con il club azzurro coinvolto a sua volta nella bagarre e non per difendere il ricordo del capitano dei primi due scudetti. Gli affari sono affari ed per questo che pure Aurelio De Laurentiis sceso in campo, per tutelare i suoi diritti”.

“Diego vive” è mostra interattiva itinerante che parte da Napoli e fa il giro del mondo passando ovviamente per Barcellona e Buenos Aires. La mostra si trova nell’ex base Nato a Bagnoli in questi giorni. Dentro ci sono tutti i possibili ricordi e cimeli del Diez, a fare da Cicerone lungo i ricordi dell’Argentino i cinque figli.

“Tutti insieme (quasi) appassionatamente. E arrabbiati per l’ostracismo di De Laurentiis, che ha vietato agli organizzatori l’utilizzo delle immagini del pibe de oro con la maglia azzurra, in mancanza di un accordo economico sulla ripartizione dei diritti di immagine. «Abbiamo portato qui l’evento in anteprima per la gente e invece hanno cercato di boicottarci. Purtroppo il nostro presidente si interfaccia con una persona che non centra nulla». «Il Napoli interagisce con un millantatore, non abbiamo avuto nemmeno l’appoggio del sindaco», ha puntato il dito anche ai nome dei suoi familiari Diego Jr“.

ilnapolista © riproduzione riservata