Lo scambio Chiesa-Di Lorenzo non è impossibile: la Juve lo valuta più di 40 milioni (La Stampa)

Lo scambio tra Chiesa e Di Lorenzo non è impossibile secondo la Stampa. De Laurentiis valuta Di Lorenzo non meno di 20 milioni, la Juve vuole più del doppio per Chiesa. Lo scambio potrebbe quindi concretizzarsi se il presidente del Napoli inserisse “soldi cash” nella trattativa.

Scrive l’edizione odierna della Stampa:

Il difensore-capitano degli azzurri, invece, ha chiesto di essere ceduto dopo una stagione durissima in cui è diventato il capro espiatorio degli ex campioni d’Italia e la corte di Giuntoli per portarlo a Torino si sta intensificando.

L’ipotesi di uno scambio di giocatori non è impossibile, inserendo soldi “cash” perché c’è differenza di valore tra i due cartellini: se il Napoli valuta Di Lorenzo 20 milioni di euro, la Juve per Chiesa ne vuole più del doppio. I ragionamenti sono in corso e c’è fermento attorno ai due giocatori.

Bello Chiesa al Napoli, ma chi paga? Costa 50 milioni e ha un ingaggio da oltre sei milioni

Il Corriere dello Sport scrive delle possibili mosse di mercato del Napoli con l’arrivo sulla panchina di Antonio Conte. Tra le suggestioni c’è Federico Chiesa della Juventus. L’attaccante però costa troppo e, nonostante il gradimento di Conte, ha un ingaggio bel al di sopra dei parametri del Napoli. Scrive il Corriere dello Sport:

Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere. Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale – nonostante il gradimento di Conte – è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli. Più facile avvicinarsi ad altri giocatori di gamba e talento come Gudmundsson del Genoa o Mason Greenwood che tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe.

