I dolori del giovane Mbappé: «Dovevo scegliere tra Psg e Real Madrid, non lo auguro a nessuno…»

L’intervista alla Cnn: “Non è stata una situazione facile per un ragazzo di 20 anni, c’era il Mondiale in Qatar. Voglio solo essere felice”

In un’intervista alla Cnn, Kylian Mbappé – 25 anni, il giocatore più forte e pagato del mondo – spiega come e perché ha deciso di prolungare il suo contratto con il Psg nel 2022, con il Real Madrid alla porta. E lo fa mostrando un evidente distacco dalla realtà: “C’era la Coppa del Mondo in Qatar, c’erano molte cose in ballo. È stata una decisione grande e difficile. Molto difficile per un ragazzo di 20 anni ( ne aveva 23, ndr). Ma non rimpiango nulla. In una carriera devi prendere decisioni difficili e questo è quello che ho fatto. Poi sono diventato il capocannoniere della storia del Psg. Voglio solo ricordare le cose belle. Certo, non è stata una situazione facile, non lo auguro a nessuno“.

Il povero Mbappé a 23 anni doveva scegliere se continuare a guadagnare decine e decine di milioni di euro a Parigi o se farlo a Madrid…. “Non lo auguro a nessuno”.

“I want to put my name in the history of football”@KMbappe tells @AmandaDCNN about his achievements to date, his time at PSG and what’s next in his career: https://t.co/ya0wGpRukH pic.twitter.com/TIfOZk7i7s — CNN Sports (@cnnsport) May 29, 2024

Riguardo al futuro ha detto: “Voglio essere felice. Lascerò il mio Paese per la prima volta. Sarà un’esperienza incredibile e non vedo l’ora di essere nel mio nuovo club. Voglio vincere trofei ovviamente, scoprire i miei nuovi compagni di squadra, se saremo parlando di calcio, ma come uomo voglio essere felice e che anche la mia famiglia sia felice e si goda questo momento con me”.

