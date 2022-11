Marino: «Lookman non è una sorpresa, è un profilo internazionale»

A Dazn nel pre-partita di Atalanta-Napoli. «Vorrei ringraziare il pubblico di Bergamo, i tifosi atalantini e anche napoletani»

Il direttore sportivo dell’Atalanta, Marino, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Atalanta-Napoli.

«Racconto la gara di stasera. Ho letto tante cose – gara muscolare, tecnica, tattica – ma è sicuramente una gara che vedrà di fronte due squadre che vogliono vincerla. Punto, mi fermo qui»

Su Lookman, sorpresa del campionato della Dea.

«Non è una sorpresa, è un giocatore dal profilo internazionale. Ha 25 anni ma ha giocato in Bundes e Premier. Con Gasp non può che migliorare. È un valore per lui e per noi»

La crisi di Boga.

«Jeremie ha grandissime qualità, le fa vedere in allenamento. Sono fiducioso, lo aspettiamo. È un ragazzo applicato, serio e professionale, avrà lo spazio per farsi vedere in questa stagione».

La nuova Atalanta è migliore di quella degli anni precedenti?

«A fine stagione vedremo. Vorrei ringraziare il pubblico di Bergamo, i tifosi atalantini e anche napoletani, sarà una gran festa al Gewiss Stadium, spero che la gente possa divertirsi».