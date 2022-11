Atalanta-Napoli, formazioni / Elmas al posto di Kvara

Giocano Olivera e Juan Jesus. Zielinski si riprende il posto a centrocampo, c’è Lozano. Nell’Atalanta non gioca Zapata

Sono ufficiali le scelte di Spalletti per Atalanta-Napoli, che si gioca alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Il tecnico di Certaldo deve ovviamente fare i conti con l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia, la vera rivelazione di questo inizio di campionato. A Kvaratskhelia è stata diagnosticata una lombalgia acuta. Si è fermato durante l’allenamento, ha accusato un dolore molto forte alla schiena e il Napoli ha preferito non rischiarlo visto che martedì il Napoli sarà di nuovo in campo, contro l’Empoli, e poi sabato c’è l’Udinese al Maradona nell’ultima partita prima dello stop del campionato per il Mondiale in Qatar.

Il principale dubbio di formazione riguardava proprio il sostituto del georgiano. Alla fine la scelta è ricaduta su Elmas. Sarà il macedone e non Giacomo Raspadori ad agire sulla sinistra, con Osimhen – reduce dalla tripletta di Sassuolo – al centro e Lozano sulla destra, preferito a Politano che era stato titolare ad Anfield.

Per il resto, rispetto alla partita di Champions contro il Liverpool Spalletti fa solo due modifiche: Zielinski al posto di Ndombelé e Juan Jesus al posto di Ostigard. Confermato Olivera.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. 📃 I NOSTRI 11:

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Pasalic, Lookman; Hojlund.