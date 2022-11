L’eroico Iran batte il Galles 2-0

Cheshmi e Rezaeian regalano i primi tre punti all’Iran contro un Galles che finisce la partita in 10 per l’espulsione di Hennesy. Lacrime sugli spalti durante l’inno.

L’Iran ottiene i suoi primi tre punti alla coppa del mondo.

Grazie ai gol nei minuti finali di Cheshmi e Rezaeian, l’Iran conquista la sua prima vittoria in Qatar contro il Galles. La selezione di Queiroz, dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, la sblocca nei minuti di recupero del secondo tempo dopo aver colpito due pali.

Di Cheshmi il primo gol che porta in vantaggio gli iraniani, dopo che l’estremo difensore del Galles, Hennessey, viene espulso per un’uscita scellerata fuori della sua area di rigore che prende in pieno la stella del Porto Taremi.

Dopo la pesante sconfitta subita contro l’Ighilterra per 6 – 2, l’Iran si dimostra una squadra ordinata e capace di sorprendere. Tanto agonismo in campo che ha dato i suoi frutti nei minuti finali contro il Galles. Una partita meritata che l’Iran avrebbe potuto sbloccare anche prima. I pali colpiti da Azmoun e Golizadeh lo dimostrano. Un secondo tempo dominato sotto ogni punto di vista che ha annichilito il Galles di Garreth Bale. Ramsey e Ampadu a centrocampo sono apparsi in evidente difficoltà, poco ritmo e scelte sbagliate hanno caratterizzano ila loro partita.

La vittoria degli iraniani si inserisce ancora una volta nel contesto politico che caratterizza il paese arabo. Questa volta i giocatori, dopo le minacce arrivate da Teheran, hanno letteralmente sussurato l’inno nazionale mentre sugli spalti una maglia in onore di Mahsa Amiri è stata rimossa dalla sicurezza dello stadio. Da Teheran si percepisce un certo imbarazzo nel celebrare l’impresa sportiva dei propri beniamini. In campo i giocatori non sono riusciti a trattenere le lacrime dopo il secondo gol.

In campo gli iraniani si schierano con un 4-3-3 molto mobile, con la prima punta Azmoun che fin da subito crea non pochi problemi alla difesa del Galles. Il C.t. Page in campo schiera un 3-5-2 rivelatosi decisamente sterile. Nel primo tempo è il Galles a tenere il pallino del gioco senza mai però rendersi realmente pericoloso se non per la sforbiciata di Bale parata da Hosseini.

Il vero e proprio assedio dell’Iran inizia nel secondo tempo. Infatti rientra dagli spogliatori e cambia pelle, 4-2-3-1 con Taremi dietro l’unica punta e il Galles va nel pallone. I due pali di Azmoun e di Golizadeh sono il preludio di una vittoria che si avvicina. Hennessy poi trascina sul baratro i suoi. Uscita killer su Taremi fuori dall’aria di rigore e rosso diretto per lui. Da li il monologo iraniano si chiude con i gol di Chesmi e Rezaeian e l’Iran può giocarsi la qualificazione agli ottavi contro gli Stati Uniti.