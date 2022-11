La Germania protesta contro la mancanza di libertà di espressione ai Mondiali in Qatar

I giocatori della Nazionale si sono fatti ritrarre con la mano sulla bocca nella foto pre-partita, in segno di protesta contro la censura Fifa

Nessun giocatore della Germania tra quelli in campo al momento contro il Giappone al Mondiale in Qatar sembra indossare la fascia arcobaleno One Love vietata dalla Fifa. Fascia che è al centro delle polemiche da giorni. La Nazionale tedesca si è limitata a farsi ritrarre in foto, prima dell’inizio del match, con i giocatori che portano la mano a coprirsi la bocca, in segno di protesta contro la censura della Fifa.

Il portiere, Neuer, non sembra avere sotto la maglia la fascia One Love, ma quella consentita dalla Fifa, contro le discriminazioni in generale, coperta dalla manica della maglia. Il condizionale resta d’obbligo, dal momento che finora la regia internazionale non si è soffermata su nessun primo piano del portiere che consenta di capire meglio qual è la situazione.

Rmc Sport e El Pais sono netti nell’affermare che non c’è alcuna fascia arcobaleno sulle braccia dei giocatori della Germania.

🇩🇪 Pas de brassard “dissident” pour l’Allemagne, mais les 11 titulaires se sont couverts la bouche sur la photo d’équipe juste avant le coup d’envoi.https://t.co/Qyd1VxFz7p pic.twitter.com/Op2VmqeKPu — RMC Sport (@RMCsport) November 23, 2022

La selección alemana protesta contra la falta de libertad de expresión en el Mundial de Qatar. Entre otras, prohibida por la FIFA. Su capitán, Manuel Neuer, finalmente lleva el brazalete LGTBI escondido. #MundialQatar2022 #periodismodeportivo pic.twitter.com/wcC9YeMNgi — Marc Mata Pàrraga (@marcmata13) November 23, 2022