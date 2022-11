La Fifa indaga sulla Germania dopo la conferenza stampa

La commissione disciplinare della Federazione mondiale sta indagando sulle violazioni dell’articolo 44 del regolamento della Coppa del mondo

Non finiscono le polemiche tra la Fifa e la Germania dopo che nessun giocatore si è presentato in conferenza stampa. Secondo la Bild La Fifa sta indagando sulla DFB per aver violato le regole della conferenza stampa. La commissione disciplinare della Federazione mondiale sta indagando sulle violazioni dell’articolo 44 del regolamento della Coppa del mondo, di diversi articoli delle regole per i media e il marketing e del manuale della squadra.

Motivo dell’indagine: sabato scorso, l’allenatore della nazionale Hansi Flick si è presentato ai giornalisti prima della seconda partita del girone di Coppa del Mondo contro la Spagna . Tuttavia, l’ex allenatore del Bayern si è seduto da solo in conferenza.

Il motivo della sua unica apparizione di Flick: dato che la conferenza stampa si è svolta alle 14:15 a Doha, l’allenamento finale sarebbe stato troppo ravvicinato per i giocatori. Tutto è iniziato alle 17:30 al campo della squadra ad Al-Shamal, che dista circa un’ora da Doha.

Flick: «Non vogliamo fare questo viaggio per nessun giocatore, sono quasi tre ore. I giocatori dovrebbero prepararsi per l’allenamento nella fase decisiva. Dobbiamo accettarlo.»

La scelta della Fifa potrebbe essere una sanzione dato che tutte le squadre sono obbligate a rilasciare una dichiarazione alla stampa durante la conferenza, devono essere presenti allenatore e giocatore.